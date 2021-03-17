日前，大陸一年一度的人大與政協會議結束，決定了今後的新課題：GDP成長率定為6.5%；通過第14個五年規畫和2035年遠景目標規畫。它是以建成小康社會為標的，並加快構建以國內大循環為主體，國內國際雙循環相互促進的新發展格局。換言之，經過40多年的改革開放，現在終於擺脫了「以外貿換外匯」、「幫外國人打工」的舊思維，走進了「藉內需經濟去殖民化」的新紀元。

但是仍然有許多人耽溺在「從台北看天下」的格局中，未查覺從2020年的「精準扶貧」到未來的「小康之治」，民生主義的理想與實踐還有這麼長的路要走！而且他們絲毫未警覺2035年規畫對兩岸統一的關鍵意義。時不我予！是台灣人為自己的權益及早做規畫的時候了。

但是，唯有「從世界看中國」，拋開殖民主義的舊思維，才能拉開格局，提升兩岸統合的視野。而其中具體的參考案例之一，是一百多年來芬蘭人在東西列強包挾下，始終努力不懈、堅持自我，維持尊嚴、縱橫捭闔的成功經驗；這也就是「芬蘭化」的智慧！

芬蘭原本係瑞典的殖民地，19世紀後轉歸為俄羅斯帝國的藩屬。1918年10月革命後，布爾什維克黨人推翻舊制，芬蘭趁機獨立！但紅軍主導的赤色革命馬上席捲芬蘭南部，並進占首都赫爾辛基。而曾擔任俄國中將的白衛軍統帥馬達漢（他是少數民族瑞典裔）卻成功剿滅叛軍，結束內戰，肇建共和。

但在芬蘭西南角，以瑞典裔為主的歐蘭群島（Aland Islands）民眾卻尋求回歸瑞典，並脫離芬蘭。1921年國際聯盟裁定歐蘭群島必須留在芬蘭，維持中立，並成為非軍事區；以避免新成立的蘇聯疑慮，再度掀起另一場大國（俄羅斯、瑞典、英國）戰爭。於是，百年來歐蘭群島一直維持高度自治與和平穩定，並得參加北歐理事會等國際組織。政治學界將此種特殊的制度定名為「單一制之下聯邦化的建制」（Federacy），以便與「國協」、「聯邦」和「邦聯」體制作一區隔。

我在1995年提出上述經驗後，構建了「四重聯盟的兩岸統合模式」；也就是自外而內分為四層：第一層是「單一制之下的聯邦化建制」，適用台灣與大陸之間；第二層「去殖民化的一國兩制」，適用港澳；第三層「民族區域自治」，適用少數民族地區；第四層「孫中山均權主義的地方自治」，適用內地各省市。由於內容多元複雜，無法細述。

但其中最重要的關鍵有三：一、中華一體，實施多元體制。應尊重歷史傳統，但必須去殖民化，也不容殖民帝國主義繼續干預。二、高度自治，尊重少數民族。應參考芬蘭經驗，保障自治區財政收入，並維護民眾的土地權與繼承權。三、憲法保障、鼓勵國際參與。在一個中國的前提下，經由談判以最適身分參與國際組織，進行國際交流。

質言之，未來的統合方案應係多元一體、高度自治，並堅持去殖民化，頂天立地做中國人！

（作者為中國文化大學教授）