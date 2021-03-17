2020年的電動車發展讓所有人趨之若鶩，Tesla的市場影響力不但如日中天，更在金融市場上讓人刮目相看。

台灣街頭上，Tesla的穿梭身影不再稀罕，連百貨公司的大門入口都擺放著Tesla的最新車款。其中，Tesla 與Toyota的市值挑戰賽最讓人難以想像，Tesla在去年6月8日甩脫Toyota後的一騎絕塵，更讓所有的投資人瞠目結舌。然而2021年以來，Tesla的市值突然大跌，不但蒸發掉了整整一個Toyota的市值2750億美元，股價更跌破了600美元大關。面對Tesla的市值大跌，大家都在問我：What happened？電動車的市值狂飆緣何嘎然而止？

確實，從1月26日到3月5日，Tesla股價一路磕磕絆絆，跌多漲少，28個交易日里有19天都在下跌。Tesla是電動車板塊目前的龍頭，漲則全線帶飛，跌則無一幸免。在美股上市的中國三大造車新勢力也難擋頹勢，蔚來、小鵬與理想3家車企的股價距離年初的高點都接近了腰斬。如果市場以累計跌幅超過20%作為進入技術型熊市的標準，那麼我們真的可以說，電動車股價已經妥妥地跌入了「熊市」。

首先，我們要明白Tesla出現的大規模下跌原因是什麼？從表面上看，Tesla股價下跌是因為受到美國FED利率政策的影響，以及Tesla購買比特幣所導致的質疑。但實際上Tesla去年的瘋狂增長本身就有泡沫，畢竟無論從Tesla市場的營收、市佔率來分析，它都不足以支撐那麼高的股價。所以股價泡沫在獲利了結的壓力下上衝下洗不足為奇。

其次，我們要考慮的是Tesla畢竟是一個全新的產品，從整個市場的角度來說，Tesla銷量最好的市場就是中國市場，在美國市場上，Tesla並不是萬人追捧。一方面是因為美國市場本身就是一個相對汽油價格較為便宜的市場，另一方面傳統車廠例如Ford等也是來勢洶洶。

而在歐洲，包含英國、挪威、冰島和瑞士在內的18個主要歐洲市場，一月分Tesla新車掛牌數1619輛，也已經不如去年同期的1977輛。對電動汽車這個新生事物來說，中國市場的接受程度雖然最高，但僅在中國市場一個市場立足的話，無疑將會面對比較激烈的市場競爭，畢竟中國的市場上有著大量的本土競爭對手。

美國聯準會主席Jerome Powell的演說當然有影響，隨著Covid-19疫情後經濟的重啟，物價上漲和通膨的壓力難免，金融市場擔心聯準會上調利率也是理所當然，而科技股的定價本來就是基於未來的現金流定價，隨著通貨膨脹陰影的籠罩，未來現金流縮水就會讓高企的股價受到壓力下調。另外全球晶片在過去幾個月，一下子陷入了生產量能不足的危機，Tesla 當然也難以避免。最後，Tesla的成本和開支一直困擾著Elon Musk。2020年12月，Tesla在給員工的公開信中說到：投資者出於對Tesla盈利能力的信任而支撐著股價，但若他們意識到不會發生了，我們的股價必將遭遇重挫。

其實吧，2021年的電動車格局變化，我們必須學會把股價變化與產業趨勢分開看待，電動車產業發展預期肯定向好，但競爭格局兵分三路難以避免，傳統車廠必將精銳盡出的大舉進軍，而急於進入戰場的新進者諸如鴻海的MIH大軍，或是Apple、百度也將當仁不讓，電動車產業的三國演義才正要開展。

而金融市場又是另番格局：美國正在進行一個史無前例的撒錢大實驗：前所未有的財政刺激、對通貨膨脹的超級寬容以及那些被壓抑的巨大儲蓄將讓金融市場的跌宕起伏繼續。這是人類歷史上從來沒有發生過的奇特風景，對美國和全世界來說，誰能在資金流竄與產業發展之間做好關聯性的資本運作，誰就是最後的贏家。

（作者為創投合夥人）