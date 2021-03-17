國民黨內政召委陳玉珍3月15日率團前往桃園觀音，對大潭藻礁進行現地會勘，卻碰到在地大潭里長彭明聰奮力為里民發聲，痛斥國民黨及環保團體不尊重里民心聲，並提出4點論述，呼籲各界替大潭里民著想。

這4點說穿了就是錢，在地里民已經和中油達成回饋方案的共識，正如前大潭村長黃國恩指出，三接建立後釋出的工作機會，可讓當地許多無業者皆能得到工作，有錢便能刺激消費，當地經濟必然發展；且中油承諾將撥出開發總金額400億的1%，即4億做為回饋金。據公開資料，大潭里民人數約2000多人，4億回饋金若平均分配，每人可得約20萬元。

而且不只上述回饋金，桃園市長鄭文燦也努力幫忙加碼，他透過市府進行協調，台電承諾增加支持地方建設的補助款，台電也願資助多功能場館的經費，中油公司亦加碼補助新建觀音國民運動中心。

循此，只要三接興建，大潭里將變成「大富里」，每個里民坐領20萬還可以享用多項休閒娛樂運動設施，不曉得現在遷籍落戶還來不來得及？俗云有錢能使鬼推磨，何況收買對像是活生生的人，難怪大潭里怨嘆環保團體不懂當地居民的心，因為你要名；我要利。

行政院發言人羅秉成不是說了，蔡政府能源政策的8字箴言就是「增氣、減煤、展綠、非核」，想要增氣、減煤，「不能沒有三接」，即使花大錢收買人心亦在所不惜。