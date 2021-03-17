媒體報導，我國在南美洲唯一的邦交國巴拉圭最近因為新冠肺炎疫情嚴重，政府承受極大壓力，很可能衝擊我與巴國的外交關係。因為巴國為了獲得大陸科興公司生產的疫苗，正積極向中共示好。

巴拉圭外長阿塞韋多日前對媒體表示，巴拉圭正在尋求通過中間國家進行交涉，希望能取得中國生產的疫苗。阿塞韋多聲稱，我們在尋求合作時必須對每個國家都持開放態度，為此我們必須有一個務實的願景。阿塞韋多甚至引用鄧小平的話說：「不管黑貓白貓，能抓老鼠的就是好貓」。暗喻只要能幫巴國解決問題就是好夥伴。

根據巴拉圭衛生部統計，巴國約有18萬人感染新冠病毒，死亡超過3000例。巴拉圭希望參加COVAX全球疫苗分配計畫，但全國700萬人口預計只能在第一輪分配中獲得3.6萬劑疫苗。

大陸生產的疫苗已於本年1月大量運抵南美洲，巴拉圭透過智利取得2萬劑疫苗，而智利本身則獲得中共提供800萬劑。我國雖曾提供巴國相關醫療物資，但是巴國目前急需的是新冠疫苗。巴國人民眼看鄰國智利疫苗充足，自然對政府心生不滿。巴拉圭的疫苗需求，已成政府當前最大的挑戰。

從3月初以來，首都亞松森持續發生抗議事件，指責政府防疫不力。抗議人士堵住高速公路，並且每天都有數百人聚集在總統官邸前抗議，要求總統阿布鐸辭職下台。如果阿布鐸未能及時採取有效作為平息民怨，很可能出現執政危機。

美國國務卿布林肯14日致電巴拉圭總統阿布鐸，重申美國對巴國的支持，也列舉美國能提供的協助。布林肯特別強調，巴拉圭應持續與包含台灣在內的區域、全球民主夥伴合作，共同對抗疫情。布林肯致電巴國總統，而且特別提到台灣，充分顯示事態嚴重。

過去的實例顯示，促成我邦交國外交轉向的因素並不單純，絕不是僅僅因為中共金援誘惑。在目前世界主要國家都與中共有外交關係的情形下，我邦交國的執政者在評量是否與我維持邦交時，必須考慮該國在國際間的處境、當前國際潮流、國內在野黨派的壓力，以及自己的政治前途等等。

執政者最關注的事項，除了國家發展與民生樂利，必然是其個人的權力地位。因此，當我邦交國執政者地位穩固時，我們的邦交相對穩固。但若執政者因為與我維持邦交而權力地位受到威脅時，則必然動搖。

去年4月，巴拉圭反對黨7位參議員曾聯署提案，要求巴拉圭立刻與中共建交，以爭取大陸提供醫療防疫物資及農產品外銷大陸市場，這項提案當時以9票之差遭到否決，但已充分凸顯巴拉圭與我維持邦交的內部壓力。如今總統阿布鐸被抗議民眾要求辭職下台，很可能迫使總統採取斷然措施。

美國曾在2020年3月11日完成立法程序，送請川普總統簽署《台北法案》。主旨是要求美國行政部門，以實際行動協助台灣鞏固邦交。如今我邦交國巴拉圭情況危急，布林肯致電巴國總統建議巴拉圭與台灣共同對抗疫情，對鞏固我與巴國邦交並沒有實質意義。美國是否根據《台北法案》及時出手提供巴國所需疫苗，才是影響巴國與我邦交的決定性因素。

疫苗不比口罩，面對巴拉圭的疫苗需求，我政府能做的十分有限。此一風暴正好用來測試台美關係是否真的「堅如磐石」，同時也是檢測《台北法案》有無實質功效的試金石。

（作者為退休大使）