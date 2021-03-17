民間團體「刪Q總部」罷免台灣基進黨立委陳柏惟的連署跨過了第一階段門檻，開始往第二階段邁進。對於此種情況，陳柏惟的反應居然是口出狂言，說「既然選擇跟殺人的政黨、放火的政黨、在台灣糟蹋我們的政黨站在一起，很抱歉，我們無法用相對尊重的態度，來面對這些假公民」、「我認為跟國民黨站在一起，就沒資格叫做公民團體」。信口雌黃、顛倒黑白到了匪夷所思的程度。

站在不同政治立場，對於國民黨當然可以有不同的評價，但也不能詆毀到不成比例、不知所云。國民黨固然對於二二八事件和白色恐怖之類的歷史創傷必須負起一定的責任，然而，把國民黨形容為「殺人的政黨、放火的政黨、在台灣糟蹋我們的政黨」，根本就是足以構成誹謗罪嫌的污衊。

姑且不論二二八事件和白色恐怖悲劇有著國共鬥爭的時代環境背景，就算把這些帳都算在國民黨的頭上，也不能因此抹殺國民黨執政為台灣締造的輝煌發展成就。在國家發展比較研究的領域裡，有著「台灣奇蹟」的說法，主要指的就是兩蔣領政時期，特別是蔣經國時代，台灣的經濟成長和分配公平能夠攜手並進的現象。這是國際間的通說，不是任何人可以隨口抹滅的。

即使到了今天，當我們發現在國際競爭和美中較勁的情勢下，半導體和電子產業讓台灣在供應鏈上擁有相當份量，成為不可或缺的合作夥伴之時，請問，以台積電為首的護國神山，是誰提出的發想，奠定了基礎，扶持出競爭力？

事實上，因為有了「均富」型態的經濟發展，台灣的中產階級不斷壯大，為後續的政治民主化奠定了良好的社會條件，加上國民黨內部的民主化呼聲和蔣經國的決斷，台灣的民主政治才能夠相對平順地開展，以比較少的代價獲得了比較大的成就，再次成為國家發展比較研究上的正面範例。

近年來，民進黨大力形塑「去中國化」的教育環境，又掌控了媒體和網路的言論風向，以上這些事實恐怕會從教科書和輿論場域不斷淡化乃至於消失。就此而言，國民黨當然責無旁貸，要展現自信，勇於發聲，在言論戰場上攻占高地。同樣的，任何一個真正愛台灣的公民，也不應該沉默不語，任憑黃鐘毀棄，瓦釜雷鳴，讓台灣淹沒在無良政治人物的信口雌黃和1450的顛倒是非裡。

當陳柏惟囂張地說出：「跟國民黨站在一起，就沒資格叫做公民團體」之時，不僅國民黨的支持者該生氣，所有的公民團體和公民們都應該站出來，為台灣的政治清明貢獻一點心力。有資格「刪Q」的公民們，趕快去連署和準備投票吧！

（作者為中國文化大學國家發展與中國大陸研究所教授）