益生菌─所謂的好菌，這些年來可說是當紅炸子雞，舉凡消化吸收、免疫系統、精神疾病和老年退化性疾病，幾乎什麼都可以和它沾上邊。每個人身上的細菌大部分存在於大腸，但口腔內和皮膚上也不少。目前市面上的益生菌產品主要是口服粉狀或膠囊，當然優酪乳或酸奶食品，也是大宗，但隨著時間演進，現在市面上也出現了相當多元化含益生菌的產品，像是牙膏、乳液和女性塞劑等等，琳瑯滿目，這些產品到底有沒有用呢？英國每日郵報記者沃特斯先生（Jo Waters）在2021年2月23日，就做了一則專題，找到英國市面上8種不同於以往的益生菌產品，並請教專家給出意見。筆者從其中選出幾樣，讀者可能比較有興趣的，供大家參考。

一、牙膏：每日郵報列舉的這款叫做「益生菌美白牙膏」，重113公克，價錢為7.79英鎊（台幣300元），廠商號稱：其中含有副乾酪乳桿菌，以及海鹽、薑黃、薄荷油和碳酸鈣。 廣告台詞為「平衡健康的口腔細菌」，「輕柔地美白牙齒」，「抵抗牙菌斑」和「清新口氣」。英國專家表示，雖然研究中已經顯示副乾酪乳桿菌能抑制變形鏈球菌的生長，而且這種細菌確實與蛀牙有關，但牙膏中放入這種益生菌，是否就能達到預防齲齒的目的，則尚未在人體實驗中得到證明。另外，這款牙膏不含氟，而氟對於預防齲齒卻非常重要。產品內含有碳酸鈣，有美白效果，但這些成分也具有磨損性。 其實，專家建議，您只要花50便士（台幣20元）買到最簡單的含氟牙膏，就夠了。

二、皮膚乳液： 每日郵報列舉的這款叫做「敏感肌膚專用克菲爾益生菌乳液」，150毫升，價錢為18英鎊（台幣695元），廠商號稱：是由水、山羊奶、發酵乳桿菌和酵母菌混合而成的，專門用於敏感皮膚，其他成分尚包括燕麥油和米糠油。廣告台詞為，克菲爾能夠平衡和滋養皮膚表面的細菌，有助於保護和改善其外觀。英國專家認為，燕麥油和米糠油等成分都是保濕劑，確實有可能會舒緩敏感乾燥的皮膚。另外，雖然科學家已經知道，濕疹、牛皮癬和酒糟鼻等是和皮膚上微生物菌群發生變化有些相關。但是，若將益生菌塗抹到皮膚上時，能不能對病症有所幫助？ 仍然是未知數。

三、女性塞劑： 每日郵報列舉的這款叫做「坎斯弗洛爾」（Canesflor），是一種用來塞到私處的益生菌膠囊，不是口服的。一盒10粒膠囊，價錢為15.99英鎊（台幣617元），德國拜耳公司的產品，開始前6天每天塞一粒，之後每周塞一粒，再持續使用4周。廠商號稱：產品中含有植物乳酸桿菌，之所以選上它，是因為這隻益生菌具有粘附到陰道粘膜並防止陰道感染的能力。陰道在健康的狀態下，擁有自然平衡的微生物群，可以協助保持陰道內的生理環境，這種微生物的平衡被稱為陰道菌群，而乳酸桿菌占陰道菌群的絕大多數。

英國專家認為：目前科學的研究表明，口服植物乳酸桿菌可以增加陰道中的健康細菌，並在陰道壁上形成保護性屏障，因此有助於預防反復發作的感染，例如陰道白色念珠菌感染，又稱陰道酵母菌感染（由酵母菌的過度繁殖引起）和陰道菌叢變化症，為陰道內乳酸菌過少，導致厭氧菌增生（有害細菌的過度繁殖引起），這兩種感染都可以引起白帶。

由於益生菌可以幫助恢復正常的PH值（微酸），進而防止壞細菌的過度生長，減少某些女性容易復發的機會，但是，該產品絕對不是治療感染的方法，有病時一定要去看醫生。

四、巧克力球： 每日郵報列舉的這款叫做「平衡益生菌巧克力球」，一包有30顆，價錢為14英鎊（台幣540元），廠商號稱：黑巧克力球含有多達30億隻益生菌，主要是兩個種類：嗜酸乳桿菌和雙歧乳酸桿菌，以及菊粉（一種益生質纖維），它是好菌的食物。另外，每個巧克力球的熱量都考慮到了，少於13大卡，建議的「吃法」是每天吃兩次，一次一顆。

英國專家認為：研究表明，大腸內嗜酸乳桿菌和雙歧乳酸桿菌數量多的人，確實比數量低的人更健康。但是，這30億隻活菌是否有加以保護，才有可能通過胃酸到達大腸，否則，應該就是機會渺茫。另外，包裝盒的正面說每個巧克力球都含有30億隻活菌，但背面較小的字樣卻寫著最多達30億隻，這兩種講法差很多。30億的數字可能是指剛出廠時的活菌數量，而不是您吃時候的數量，在販賣與運送期間，某些活菌可能已經死亡。

五、狗狗的益生菌止癢噴霧：每日郵報列舉的這款產品，一瓶有236毫升，價錢為11.99英鎊（台幣463元），廠商號稱：狗經常會出現皮膚發癢的情況，該產品含有克菲爾培養物的活菌落，可以支持有益細菌的保護層，從而幫助緩解狗狗乾燥的皮膚發癢。英國專家認為：雖然在狗狗的皮膚上覆蓋一層保護性益生菌，理論上可以將一些引起發癢的壞東西隔離在外，但目前並沒有科學證據證明這種克菲爾益生菌噴劑有這樣的功效，基本上，如果狗狗皮膚癢癢，比起所謂的細菌失衡，它更有可能只是跳蚤或過敏症而已。

除了上述介紹的5種新型含益生菌的產品外，其他尚有給小朋友泡開水喝的益生菌粉末包（鼓勵喝水+補充益菌）、含益生菌的點心能量棒、調節腸道健康的功能飲料和免疫調節的健康飲品等等，令人目不暇給，但若是產品提到功效，大家就必須多多謹慎了。（作者為陽明醫學大學兼任教授、佛光大學講座教授）