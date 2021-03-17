3月1日，中國海關總署發布公告，因多次從台灣輸入大陸的鳳梨中檢驗出病蟲害，而暫停台灣鳳梨輸入。蔡政府立即做出了惡意解讀，認為大陸在對台施加政治及經濟壓力。民進黨利用政治操弄來解釋技術問題，將農產品外銷問題當作政治消費，將普通的貿易事件上升到政治譴責，甚至想訴諸WTO制裁中國大陸。

為了穩定民心，政府宣布將拿出10多億元收購鳳梨，號召全台的人一起吃鳳梨。政府官員在網路各種發聲，譴責中國，支持農民。但在3月13日，日本西本貿易公司公告：因台灣外銷至日本的香蕉中被檢驗出百客敏（殺真菌劑）超標6倍，被通知全部下架回收，政府卻集體噤聲。

對於政府的這一做法，不禁想到此前的桃園醫院群聚感染事件。不同點只是事件發生時間不同，相同點都是政治凌駕專業。政府在疫情防控中存在的很多問題，也再度浮上水面，遭到民眾的總核對和質疑。

首先，病毒篩檢不足。台灣早就有專家建議對入境人員進行普篩，但疫情指揮中心指揮官陳時中卻始終不鬆口，說「14天居家隔離就夠了」，造成防控疫情破口。不僅如此，當彰化縣舉行了萬人血清檢測，發現社區內有隱性感染者。陳時中卻對此大開罰單，還設置必須出現相關症狀、有接觸旅遊史等嚴苛條件，限制篩檢人數。民進黨完全是有能力，有資源支持的情況下還是寧可蒙住雙眼也不願正視確診人數增長，這不是視民眾生命如草芥嗎？

其次，檢測費用昂貴。調查發現，目前新冠病毒自篩檢測的花費是7000元，而同樣的檢測在中國只要80至120元人民幣，為什麼台灣的檢測費用足足比中國貴出20倍之多？面對質疑，陳時中竟張口就來，稱台灣檢測貴是「因為我們比較準」，還妄稱中國是「整批整批驗」「還沒有驗就出來（陰性）結果」，汙衊中國檢測「便宜沒好貨」。

但在不久前，從江蘇返台的一名台商被「確診」新冠肺炎，事實上是因工作人員錯置檢測樣本而造成的大烏龍。此外更有多名感染者在出境台灣篩檢時被「放生」，入境其他國家和地區才最終確診。政府該做如何解釋？這就是高價換來精準的檢測結果嗎？

第三，疫苗嚴重缺乏。疫苗的重要性等同於戰略物資。但我們一開始把焦點放在口罩及所謂「口罩外交」上，而對中國能提供之資源（口罩、疫苗、防疫經驗等）一概不信任，完全不採納的態度，造成兩岸對立，但又對其他國家卑躬屈膝。至今本土疫苗仍遙遙無期，自產疫苗沒影，國際採購也落後，還自我陶醉在「防疫神話」和「晶片換疫苗」夢幻裡。

現台灣不肯接受大陸業者代理的美國輝瑞疫苗和德國BNT疫苗，堅決拒絕中國大陸疫苗，導致採購疫苗時間一拖再拖，機遇一錯再錯。在世界各國都在哄搶疫苗和疫苗供不應求的情況下，勢必影響疫苗接種進度，也進一步引發民眾的焦慮，這就是政府的所作所為？

第四，提振疫苗接種的信心。3月3日首批英國阿斯利康（AZ）新冠肺炎疫苗運抵台灣，但此前根據韓國政府的及部分已開打此疫苗的國家資料顯示有部分已出現輕微不良反應，多是噁心、頭痛與高血壓等症狀。而我們卻不做澄清，照打不誤。民眾對此憂慮重重，紛紛在網上留言呼籲政治人物先打，呼聲最高的要屬總統蔡英文與疫情指揮中心指揮官陳時中，但最終卻是迴避不敢面對。有網友直指民進黨所謂優先醫護實則是「讓醫護先看有沒有用，政治人物再來。」關鍵時刻應該領導者衝鋒陷陣，提振信心，但是領導者們，你在哪裡？

政府本應以民生福祉為第一要務，優先重視人民的呼聲和權利，確實關心民眾的利益和訴求。政治過度上綱、政治淩駕於專業，終將自食惡果。

（作者為台灣青年聯合會副理事長 ）