全民公投是展現民主國家直接民意，可民進黨催生它之後，卻屢屢變成執政噩夢。最近「珍愛藻礁公投」衝向70萬份連署，讓總統蔡英文終於感覺到事態嚴重，無論是找上台塑提供興建地點的替代方案，或放任王浩宇與網軍1450扣紅帽子、或黑與國民黨掛勾擁核……蔡英文急了，但這些奧步統統破功。

公民投票法是2004年實施，是民進黨一手催生，在民進黨黨綱中「台灣前途由台灣人民自主決定」，就有公民投票的精神。歷經多次修法、重大政策公民投票結果，才有今天台灣人民透過公投實現當家作主的成果。

不過，民進黨萬萬沒想到，每次遇到政黨輪替換成自己執政時，老是被全民公投修理，這也造成公投法遊戲規則一改再改，投票率門檻忽高忽低、幾度被譏是鳥籠公投、鐵籠公投、搖擺在與大選掛勾、脫勾之間。民進黨愛怎麼修就怎麼修，要不要尊重公投民意，總有自己一套說詞，遊走法律邊緣。

2018年民進黨將敗選原因推給大選綁公投，如同志婚姻、火力發電、以核養綠、東奧正名等重大政策悉數遭人民否定，兵敗如山倒。仗著立法院完全執政的優勢，修改公投法脫勾大選，再度墊高了通過的難度。但，有用嗎？

違反民意、倒行逆施，衝擊傲慢的政權。如今山雨欲來風滿樓，公投，當真是民進黨的噩夢！