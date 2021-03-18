鎮江的山水養育了賽珍珠──諾貝爾文學獎得主

賽珍珠（Pearl S.Buck,1892-1973）四個月大的時候，在傳教士父母的懷抱中從西弗吉尼亞（West Virginia）飄洋過海來到中國江蘇省鎮江。她前後在中國生活了四十年。

賽珍珠在中國生活時寫了一本描寫中國農民苦難生活的小說《大地》，此書於1931年美國出版後，美國讀者第一次了解了中國大眾的生活。主人公農民王龍的苦難引發了許多美國人對中國人的同情。

1932年這本小說榮獲得普利茲獎(Pulitzer Prize)後，1938年獲得諾貝爾文學獎。隨後這部小說被搬上銀幕並於1938年年榮獲3項奧斯卡獎提名。最後這部電影榮獲最佳影片獎和最佳女主角獎。

《大地》是諾貝爾文學獎獲得者、美國作家賽珍珠的長篇小說，於1931年出版。（作者提供）

日軍對華宣傳的一張王牌──《排華法案》

日本對亞洲國家發動侵略時，旗號為「亞洲是亞洲人的」，日本稱要把黃種人從白種人的統治下解放出來。日本的這種自信起源於1905年的日俄戰爭，日本宣稱要建立「大東亞共榮圈」就是一個典型例子。

賽珍珠反覆告訴美國公眾，日軍電台正在利用《排華法案》在中國大做宣傳。日軍的對華宣傳這樣說：「美國是中國的盟國。美國人說他們愛中國、敬佩中國人。可是你能去美國嗎？你能成為美國公民嗎？不能！美國人不想要你們。他們只想讓你們幫他們打仗。他們的排華法就是針對你們的，說你們沒有資格當美國公民……而在大東亞共榮圈裡你們就不會遭受這種歧視。」

《中華日報》是汪精衛傀儡政府控制的報紙。1943年6月4號《中華日報》社論發表了一篇社論題為：「美國虛偽醜惡的面孔」。社論的作者譴責美國民主制度是魔鬼，強調如果美國政府不廢棄對華人的歧視，亞洲人民就不會有真正的平等。社論結尾號召「所有亞洲人團結起來把美英帝國主義趕出亞洲，建設一個亞洲人的亞洲。」

賽珍珠夫婦成立遊說團體

1943年5月美國國會開始了對廢除《排華法案》的聽證會。賽珍珠認為，在推動廢除排華法案這場運動中，一定要有個領頭的組織為華人發聲。賽珍珠的丈夫沃石先生（Richard J. Wash）是紐約一位頗有影響力的出版商。於是賽珍珠就和丈夫沃石先生成立了「廢除《排華法案》公民委員會」，由沃石先生擔任主席，賽珍珠擔任發言人。該委員會第一次正式會議於1943年5月25日召開。委員會的成員們聯合各界人士向國會施壓壓力要求其廢除《排華法案》。他們不僅努力從道義上說服國會議員，也更強調中國在美國對日戰爭中的重要地位。

（待續）（作者為美國華人學者）