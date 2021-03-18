小蔡是演員教徒弟，只負責幕後指點，我們到她家騙吃騙喝的同時，感覺是在給太子爺上課，隨時都像大炮上刺刀，對老趙生活裡所遇到的不知所以，我們不只要遠近都能對付，還能隔山打隧道裡應外合，「太傅」首先示範教學。

■閩南話乃中州正韻

有人跟老闆說：我要買suh（四聲）suh（二聲）。

老闆說：我們是賣葷的，不是賣素食的。

客人又說：我是要買suh（四聲）suh（二聲）塊啦！

看「太傅」比出四根手指，老趙才恍然大悟，這個四十跟素食的差別，就像沒牙的老太婆在嚼牛筋，白磨了半天的嘴皮子都還不如肢體語言管用。

小林是意在提醒大家，學任何語言都要有耐心，老趙卻說李鴻章曾形容台灣是：「鳥不語，花不香。」如果李二爺當年親自走一趟，絕對會說閩南話是道地的「南蠻鴃舌」，聽起來就是不折不扣的鳥語。

換我不客氣了，我說：李中堂不知道保留漢語最多的就是閩南話，閩南話在唐、宋時期就是普通話，我的韓國學生告訴我，韓語的「詩」就唸si，跟閩南語一模一樣；越南的告訴我，她們的「感恩」是唸kam-un，跟閩南語十分接近。

■話說語言的寶貝

小林說：化學家萊維被關在奧斯維辛集中營時，有天心血來潮背起了但丁的《神曲》，記不起來的那幾句讓他很著急，跟其他難友說，誰要能背得出來，要把當天的湯送他喝。

我能理解萊維的著急，在人間地獄活過來的，或許才知道文學對生命的價值。我跟老趙說：你跟你那批右派難友，每天嘴巴一定唸唸有詞在學神狠準的「精髓」，那倒是忘記苦難的妙方。

老邵笑說：那只有在被下放到五七幹校，才有可能實現你的想像，要是在專政隊啊，那些看管你的，十之八九會當你是在對黨嘀嘀咕咕，你的下場是要接受審查；要是膽敢到處小聲說著玩，聽得懂的知道你一不色二沒瘋，只會說你滿腦子的資產階級思想，要是被前世有仇的聽到，包準沒兩天你就會成為批鬥大會的主角，最保險的做法是：活在只有恥辱跟沉默的生活裡，想在心裡默唸那些「寶貝」時，只能對著天空傻笑，獨自享用自己的精神糧食。

■感恩沒忘了我自己

我們是三個女人就能唱一台戲的平凡歐巴桑，無法理解老趙口中十分「寶貝」的精神食糧，如何能夠武裝起肉骨凡胎，因為沒經歷過那種匪夷所思的生活。

老趙雖然半年內只學會兩句台語，成績可說是十分差強人意，他卻說一招半式就夠他闖蕩江湖，還說水果攤的老闆娘，因為他異於常人的口音，會經常主動跟他多聊兩句，我們對這個近乎濕了水的，八成不大會響的「炮仗」，還當成關門弟子在教，那是因為小蔡說了件讓我們心驚肉跳的事。

小蔡家隔壁有一位中風之後，就跟家人很少講話的大姐，過了半年竟然無法跟人溝通了！真要感謝老趙讓我們有機會教學相長，目前還不用擔心會因為缺乏跟人溝通，最後會像茱莉安摩爾演的——《我忘了我自己》。

不久前，小蔡似乎開始吃醋了，她說：我有次跟他去買水果，那老闆娘我不熟，竟然在跟他說話的同時，還雙手搭上我的肩膀。

那老闆娘我有點熟，她每次看我揹網球拍在挑水果，都會重提她是運動白癡，幾次下來，我也能感受「黃鶯未解林間囀」的遺憾，我跟小蔡說：人家老闆娘可不是雜燴湯裡的豆腐在「白搭」，可想而知你們家老趙的「挑給牛，哇唉哩！」已經起到了無以名之的，愛屋及烏的作用。

（朱言紫/台中市）