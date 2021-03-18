老中老外、角色、場景互換

十幾二十年前在大陸，常看到的是一群老中，帶著筆電，圍著一個老外，想盡辦法說著老外聽得懂的英文，做簡報拉生意。現在，同樣的場景，卻常看到一群老外，對著幾個老中，拿著筆電，用著半生不熟的中文做簡報拉生意。

在台灣、在香港，一個外商的老闆，不需要學中文，就可以過關，因為員工要會講外文。但進駐中國大陸，大中華區的外籍CEO，不學中文，不好混。在中國大陸發展，能力絕對超過外語。在台灣，外語的門檻，常限制個人能力的發揮。

我很喜歡開車，二、三十年前，進口車只有英文手冊，現在都有中文。不是因為台灣，而是因為中國大陸的市場。我們的高科技零件，不論自製或進口，都標示英文，去趟中國大陸看，大都標示中文。這就是逐漸自主的中國。

物聯網的中西對比；物聯網改變傳統的商業及人際互動，中國為什麼可以發展很成功？重要的原因之一，一開始採取封閉的市場。若一開始，沒有採取封閉市場，而且不自力奮發圖強的話，中國廣大的市場，早就淪為西方的經濟殖民地，即使爛攤不入流的貨品，最後仍是外資天下。

西方有亞馬遜，中國就有阿里巴巴；有FB、IG，就有微信、抖音；有GOOGLE，就有百度；甚至有了蘋果，就有了華為。十四億的市場，撐起了中國產品的天下和競爭力。

出國的時候，只要有微信，你就可以用中文，在全世界與華人通上訊息。內燃機為主的汽車，大陸贏不了，就和別人合作生產。電動車，全世界從頭開始，大陸有足夠的市場和研發能力，大陸開始有能力制定自己的電動車標準。所以電動車充電樁，就成為新基礎建設的主要項目之一。

以前台灣人稱人民幣叫「草紙」。早期的大陸，人民幣總是髒髒皺皺的，所以被台灣人嘲弄。今天人民幣，已經有機會成強勢國際貨幣之一了。隨著中國大陸的經濟不斷成長，石油計價用人民幣，將是早晚的事；而台灣和大陸的貿易，不涉外國部分，早已不再用美金，直接以人民幣計價了。兩岸如此，將來東南亞及一帶一路國家，國際重大單一物資計價，人民幣會逐漸取代美元。有一天人民幣，會成為國際通用貨幣之一。

當年，美國為了和平演變中國、影響中國，藉著與中國建交，進入中國，隨後又把中國納進全球的經貿體系WTO，藉國際規則，以規範中國。大陸善用對手制定的規則，創造自己的成就。

中國依WTO規則，創造今天世界工廠的地位；○八年美國引發了金融危機，在世界經濟一片哀嚎中，中國順勢降低外貿依賴，開拓內銷，形成世界大市場。

提倡全球化的美國後悔了，單方發動貿易戰，逆襲中國，意圖強力扼止中國發展。現在更加碼走上單邊主義，被譏諷封閉的中國，卻在推廣全球貿易自由化，走開放的大路。很諷刺吧！

對台灣而言，如何以小博大，以弱博強；中國大陸以「善用對手制定的規則，創造自己的成就」，藉機藉勢而成功，對台灣應具有啟發性；台灣善用得當，必能突破僵局，再創新機。

發展中的中國

世界發達國家，G8中的：美國、法國、英國、日本、德國、義大利、俄羅斯，請問哪個國家不是靠著殖民，侵略掠奪，壯大國力？

中國四十年的發展成果，付出了民工的妻離子散，父母親到城市打工，兒童留守鄉村；付出嚴重的環境破壞、甚至官僚體系貪腐的代價；透過外貿，勤奮刻苦的中國人民一分一毫地累積的財富，才創造出今天中國的強大。

中國的強大，沒有侵占、沒有掠奪、沒有殖民。四十年的成長，是付出了環境、生活、生存的血淚代價，辛苦勤奮得來的，今天面對西方，當然可以昂首闊步。

中國大陸的產業發展，著眼一步到位的發展。以數位電話手機為例，不接收西方贈送的類比式垃圾，一步到位，讓自己馬上提升，以達西方同步競爭的地位。手機如此，電動車也是如此。

首次體悟地緣政治的經濟意義

美國沿海的城市比較富饒，內陸州沒發展腹地，比較貧窮。大陸沿海發展起來，往內陸發展，是否成功的關鍵之一，在於有無市場腹地。中國是一個歐亞大陸的國家，中亞、西亞、南亞成為發展的關鍵；他們富了，中國的中西、東南部就有了腹地，反之貧了，發展缺機會。

二十多年前的統一企業，就到烏魯木齊投資設廠，為何？烏魯木齊的番茄、瓜果品質、產量特別好，有很多的優質食品原料；設廠於此，為的是將成品銷往台灣人不熟悉的中亞、西亞為主。二十年前初訪新疆的我，愕然醒悟，地緣政治經濟的意義。因為這是僅在台灣，很難體會的投資。

從北京飛越北極就是北歐，往下就是西歐、東歐、南歐。這就是由中國大陸出發的空間概念。在台灣沒有足夠的世界觀，就很難想像，北京飛北歐是最便捷的航線之一。中國大陸從沿海往內陸，跟歐亞大陸銜接；透過一帶一路，協助帶路國家，同步發展，成為中西部，東南部可發展的腹地。不會像美國，沒有發展腹地空間的內陸州，要翻身很難。（待續）