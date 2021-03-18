湖北又稱荊楚大地，它是荊楚文化的代表地區。這次文史體驗營到了湖北，走訪了蘊含荊楚文化特色的景點，讓我們從人文景觀、歷史文物領略了荊楚文化的細緻與浪漫。當然，荊楚文化也是形塑中華文化的一部分，中華文化因為有荊楚文化的因子而顯得更為充實豐厚。

屈原離騷 文彩絢爛

荊楚文化在湖北的代表文化有八個系列，這次我們就走訪了其中神農文化、楚國歷史文化、長江三峽文化和現代革命文化等四個系列。沒有到訪的代表文化還有：秦漢三國文化、清江巴土文化、武當山道教文化和黃梅佛教文化、江城武漢文化。

楚文化是東周時期長江中游地區楚國人所形塑的特殊文化，商周時期把這個地區稱為荊蠻、楚蠻或荊楚，荊楚民族在《詩經》已經出現，有「撻彼殷武，奮伐荊楚」之句。周武王分封荊楚民族的首領熊繹於荊山丹陽為楚子，是楚國歷史的開端。西周以後逐漸壯大，楚國成為春秋五霸之一。

這次我們參觀了在長江三峽旁秭歸的屈原祠，透過屈原了解楚國的歷史文化。屈原是政治家也是詩人，儘管他不得志於楚懷王，還遭楚頃襄王流放江南，終於投江殞命，但他的《離騷》不僅是楚辭的開創作品，也幾乎成為楚辭的代名詞。楚辭的產生來自楚歌，其敘事抒情極富浪漫色彩，屈原的《離騷》、《九章》、《九歌》、《天問》等作品，不僅表達了他忠君愛國、不與世俗同流的情懷，也展現了楚辭的結構宏偉、文彩絢爛的風采。

神農祭壇 雄偉壯闊

在神農架則是探尋神農炎帝的足跡。神農架是自然森林景區，空氣清新、奇樹奇石林立，還有娟娟瀑流，景致怡人。相傳神農氏就是看中此處的藥草很多，嚐盡百草，為民治病。神農架中最大的特色是山頂上的那座神農祭壇，拾級而上，先看到一株千年鐵杉，仍開展著翠綠茂盛的枝枒，接著來到主祭區的地壇，可以看到整個祭壇的全貌，諾大的牛角人面神農氏頭像豎立在山上樹林間。

前往神農頭像所在的圓形天壇需登上二四三級的階梯，祭壇兩旁的浮雕描繪著神農在此處的生活和功績。神農氏炎帝和軒轅氏黃帝是中華民族的始祖，分別開創了上古文明，神農氏是南方部族的代表。到此處，感受到自己的確是身為炎黃子孫。

湖北省博物館裡最能呈現荊楚文化的風貌，文史體驗營也入場參觀了鎮館之寶的「越王勾踐劍」和「曾侯乙編鐘」。曾侯乙編鐘是中國出土的最大編鐘，讓我們能夠一窺春秋時期的樂器和音聲之美，樂器之壯觀，全套有六十五的編鐘，分三層，鐘架上彩繪梁柱、蟠龍紋和銅鑄武士裝飾，可以演奏出五聲、六聲、七聲音階的樂曲，被譽為「天下第一樂器」。我們也聆聽了編鐘的現場演奏，十分難得，的確是一場古文明的洗禮。

編鐘之美 天下第一

越王勾踐是春秋末年的青銅器文物，劍身有「越王勾踐，自作用劍」的銘文，自然是十分珍貴的歷史文物。博物館內雖然有許多珍貴的寶物，但是因為免費的展場，許多市民全家來此吹冷氣，席地而坐，除了造成參觀的擁擠之外，倒也是另一個奇景。

長江三峽是此行的主要景點，由於大壩工程的興建可以說是世紀工程，不僅解決長江的歷史水患，同時也增加了經濟效益，儘管從興建的動機到過程有不少質疑，但終究成果擺在眼前，所有的謠傳也都不攻自破。

此行我們參觀了大壩工程，尤其是升船機最受大家的矚目，親身體驗在短短時間內從下游水位到上游水位的過程，確實是舉世少見的工程。此外三峽集團在維護整體大霸園區遷建和環保工作都做得很有規模。對於稀有動植物的保育，包括中華鱘和紅豆杉，都有卓越的成果。我們也參觀了由三峽集團所維護的黃陵廟和望家祠。

三峽工程 歷史巨作

三峽工程 歷史巨作

在現代革命文化的部分，我們參觀了辛亥革命紀念館和中山艦紀念館。武昌起義打響了辛亥革命的第一炮，在這革命首役的地方，緬懷當年革命志士的義舉，慶幸自己今天還能享有民主的果實。中山艦是一艘承載著國民革命史和抗戰史的活歷史，同學們走訪了這一遭，對於歷史有更鮮明的認識。

最後回到了黃鶴樓，在這個歷朝歷代文人雅士歌詠的一棟古樓上，遠眺長江天邊悠悠的漂流過來，我們的行程就暫止在黃鶴樓，白雲千載，在夕陽餘暉下更加的燦爛。

本文由台北市兩岸人民交流服務協會提供