隨著全球暖化衝擊日益加劇，國際上掀起碳中和熱潮，已有上百個國家明確宣布2050年將實踐碳中和，歐盟將於2023實施碳關稅，日本則將減碳視為產業重大轉型戰略。

電動車企特斯拉在2020年憑藉賣碳排放額度，獲利高達16億美元，原因就在於美國一些州要求汽車公司於2025年前銷售一定比率的「零碳排放」的車輛，無法達到者則必須從專賣電動車的特斯拉手中購買碳排放額度。

美國大型指標性企業蘋果、微軟、谷歌、亞馬遜也加入此項潮流。蘋果去年7月宣布要在2030年對整體公司業務、製造供應鏈和產品生命週期實現碳中和的目標。

大陸則將碳中和納入生態文明建設整體布局。習近平在日前召開的中央財經會議上指出，實現碳達峰、碳中和是一場廣泛而深刻的經濟社會系統性變革，強調要如期實現2030年前碳達峰、2060年前碳中和的目標。

綜上所述，碳中和已從環保問題，發展成為產業問題。當世界各國、各大企業都訂出目標，進而將影響中下游供應鏈都必須配合實現碳中和。

反觀台灣，官方只有定下2050年回到2005年排放量一半的目標，也未將減碳視為產業轉型戰略，如今因為藻礁公投，政府甚至威脅要增加燃煤。在這場全球減碳趨勢下，台灣已然成為後段班，企業未來也極可能因各國、各企業的碳中和政策而被甩出供應鏈。再不減碳，台灣危矣！