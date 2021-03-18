香港反修例暴亂演變至今，港版國安法罩頂，農曆年後，港府一口氣逮捕了47名反中亂港分子。緊接著，人大修改香港選制，民進黨忙不迭地譴責北京片面修改香港選制，踐踏香港民主人權。台灣媒體也沒缺席，指摘香港選制改變，新的選制確保「愛國者治港」，實為「愛黨者治港」，藉以佐證「一國兩制」已死。近日，7大工業國集團(G7)，更是不甘寂寞地湊上一腳，批評中國修改香港選制，並要求停止壓迫香港民主運動。

英國殖民香港時期的100年到155年期間，香港人基本上就是任由英國人踐踏的次等人民，既不是英國國民、也非英國公民，更別說有什麼自由民主的選舉和人權的基本保障。怎麼？香港回歸中國後，曾經壓榨欺凌香港人的英國佬，忽然換了一副面孔，居然幫香港人爭取民主人權了？英國殖民香港期間，為什麼不比照英國本土，給予香港同等的民主制度和人權保障呢？

說穿了，英國這老牌的殖民帝國主義國家，信奉的是白人至上的種族主義，壓根兒覺得非白種人不夠資格實施什麼民主政治，也不配談什麼人權。因此，英國殖民所到之處，印度、緬甸、喀麥隆、蘇丹、奈及利亞、南非等等，處處可見暴力鎮壓當地人民爭取自由民主的斑斑血跡，何來民主風華、人權偉業？

不只是英國，其他7大工業國家集團成員，美國、法國、德國、義大利、加拿大、日本，哪一個沒有殖民海外的劣跡？就算加拿大似乎沒有殖民的前科，但加拿大也曾經對境內15萬印地安人實施種族和文化滅絕的行動。至於美國，不說它以殖民者的姿態，在境內屠殺印地安人，掠奪資源，美國侵占西班牙殖民地、進佔墨西哥領土、乃至於在二戰後，以龐大的軍力掠奪石油和其他戰略資源，無一不符合殖民帝國主義的定義！而美國在中東及拉美扶植的親美傀儡政權，全屬軍事強人政權，何來自由民主？哪裡又見過其他西方國家發聲糾正？

殖民帝國恣意壓迫殖民地的人們，從未想過要提升殖民地的民主人權。他們收攏當地的貴族仕紳，「以夷制夷」，目的是在藉豢養了一批又一批的御用馬仔來壓榨當地人民，絕非要培養當地的民主陣線、人權鬥士。香港沒有回歸前，從未聞西方國家聲援香港人的民主人權，這回，通通跳出來大肆批評北京修改選制，迫害香港民主人權，G7國家果真是民胞物與、人權至上？還是借題發揮，給中國穿小鞋？

還記得拜登說什麼嗎？「習近平骨子裡沒民主！」豈止是習近平，白人至上主義者根本不相信華人骨子裡有民主，正如他們不願正視華人經濟的崛起和復興。這才是當前香港問題的癥結所在！

香港回歸後，實施「一國兩制」，港人公民權和人權、香港經濟自由度，較回歸前大幅提升且持續進步，各國在香港獲利豐厚。等到香港爆發反修例動亂，西方國家一面痛責中國背離了中英香港協定，破壞一國兩制，一面搧風點火，鼓吹香港革命、香港獨立。同樣的暴亂發生在西方國家，高舉革命獨立的旗幟，試問，西方國家鎮不鎮暴？平不平亂？西班牙鎮壓巴塞隆納獨立運動，西方默默無語。華府警察和維安部隊武力鎮壓進襲國會山莊的川粉暴徒，各國拍手叫好。西方政客和媒體之於香港問題，不僅雙標，簡直就是殖民帝國主義、白人至上主義幽靈的復辟。

天底下有哪個國家可以長期容忍一地的政治人物、法官、高級警司等社會菁英擁有雙重甚至多重國籍呢？哪個國家可以長期容許這樣的「一國兩制」？哪個國家不要求「愛國者治國」呢？為什麼美國總統可以鼓吹愛國，中國總書記就不能要求香港人愛國？愛國者治港，不過是遲來的法治！

香港陷於今天的境地，所謂民主人士「呷緊弄破碗」，難辭其咎。明明是五十年不變的期限，何以急著變？急著變，不在體制內求變，卻引進外力以求變。如今，一國兩制緊縮，敬酒不吃吃罰酒，又能怪誰？至於那些白人至上的殖民帝國主義者，口頭聲援，不過再次凸顯他們的矯情和高傲罷了！

(作者為資深媒體人)