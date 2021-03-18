日前美日舉行高層2+2會談，會後發表聯合聲明，其中「強調台灣海峽的和平與穩定的重要性」，其中兩項嚴重傷害我國主權與利益，辣台妹卻失去辣勁，變溫吞了。

聲明中重申釣魚台列嶼是《美日安保條約》第五條適用對象，還重申2016年菲律賓和中國有關南海問題仲裁案的判決具法律約束力。前者已不是新鮮事，幾乎出現在近年美日相關會談後的聲明中，後者的重要性也不能低估。

這是繼去年蓬佩奧的新南海聲明後，美國再一次對南海主權問題積極表態。美國根據自己不願加入的國際公約來要求當事方遵守判決，就已經失去正當性，更何況仲裁結果對太平島的認定，已嚴重損及我南海諸島及其相關海域權利。

蔡英文總統曾表示，釣魚台屬於中華民國的領土，是我們主權範圍所及。2016年蔡英文總統也發表聲明，不接受該仲裁，對台灣不具法律約束力。遺憾的是近年來對於美國關於南海主權的言論，政府都默不吭聲，這次釣魚台和南海爭議一起來，蔡政府不能再沈默了。