藉由製造「台中蓋核電廠」的假議題，蔡英文總統找到了反核的理由：「沒有縣市願意承受核四或核廢料的風險」，只是既然如此，為什麼蔡英文當年要追加核四448億的預算呢？

按照民進黨現在的講法，核廢料無法處理，核四從來就不可能運轉，2006 年，行政院副院長蔡英文，卻為一座無法運轉的電廠，追加448億元的預算，把納稅人的錢拋到水溝裡，這樣浪費公帑，沒有法律責任嗎？

蔡總統今日在臉書解釋：「2000年民進黨政府提出核四停建，但在立法院遭到國民黨強力杯葛，最終在國民黨占立院多數下，通過了續建核四的決議，行政部門只好恢復編列核四預算。」

蔡總統講的這一段，是2000年的核四停建再復建，的確是因為「前任行政院提出，經立法院通過的預算，後任行政院有義務要執行」；但蔡總統被質疑的反覆，則是在2006年，立法院通過的核四預算已經用完了，為什麼當時的蔡副院長要追加核四預算？

民進黨想把責任推到朝小野大，推到當時佔國會多數的國民黨身上。但憲法第70條規定：「立法院對於行政院所提預算案，不得為增加支出之提議。」這就是說，國民黨在立法院有再多席次，也不能替行政院提出追加預算，2006年的蔡英文副院長不追加預算，核四就停建了，為什麼不呢？

因此，蔡總統的臉書文：「民進黨一直主張停建核四」，並不符合事實----至少2006年的蔡英文副院長，就不主張停建核四。