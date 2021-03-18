新任國防部長邱國正在回答民進黨立委王定宇質詢時表示，美軍印太司令部司令戴維森日前預測，台灣6年內恐面臨中共威脅。但台灣不能設定6年、還是6個月敵人會打過來，國軍隨時要做反應。邱國正說，他從來不做幾天的設定，「他們要打多少天，我們就奉陪多少天！」

「他們要打多少天，我們就奉陪多少天！」壯哉斯言！問題是，我們真耗得起嗎？

簡單提三問吧！

第一問，台灣能源96%仰賴進口，台海真要爆發軍事衝突，台灣可有能力保衛能源進口航線？

第二問，台灣真有奉陪到底的實力，何需耗費巨資向美國軍購？美國軍售過期的軍備武器，真能讓台灣奉陪到底？

第三問，依台灣現有兵役制度，除少數志願役外，舉目盡是弱雞兵團，如何能在戰場上和敵軍進行「沒有時間限制」的鬥爭？

如此提問，並非要滅己威風、長他人志氣，而是務實論事。兩岸軍力對比，猶如終極格鬥擂台上，蠅量級選手與重量級選手進行不限時間的決鬥，未開打，勝負已定；國防部長何需水蛙膨風、自欺欺人？

面對詭譎世局，善戰者必須要用一切可能的和平手段，消弭一切可能的戰爭引線，促進人民最大的整體福祉。說什麼「他們要打多少天，我們就奉陪多少天」這樣的話，不過是怯戰者的夢囈罷了！