大陸國台辦17日推出「農林22條措施」，吸引台商台農登陸發展農林業，開拓大陸內銷市場。陸委會第一時間指「農林22條」名為惠台、實則利中，目的在於磁吸台灣農業人才、資本及技術，是對台統戰的手段。

陸委會還表示，大陸過去推動的台灣農民創業園、「惠台31條」、「惠台26條」等措施，大多數台商及台灣農民都感覺「口惠而實不至」、「雷聲大、雨點小」。

陸委會會有這樣的回應不意外。遇上大陸推出惠台措施，綠營無論在野還是執政，總是膝射式反應跳出來說：大陸這是統戰，不是真惠台；大陸意在磁吸台灣技術與人才，掏空台灣。實在很想反問民進黨，假如不是有實實在在的優惠，又如何磁吸台灣的人才？難道只有綠營最聰明，其他人都是傻子？

綠營為何對如此自相矛盾的論述，樂此不彼？一是，反中仇中就能騙得選票；二是，擋住了兩岸交流之門，只有綠色台商才能賺更多大陸的錢。

大陸的惠台措施是不是真優惠，投資者自會做出嚴謹判斷，畢竟沒有人會拿自己的錢開玩笑，現在網路發達，兩岸資訊流通，稍加用心就能得到確切的資訊。

惠台措施絕大多數對台灣有利，綠營心知肚明。最明顯的例證是，綠營當年全力反服貿指ECFA賣台，現在又操作說大陸可能取消ECFA會對台灣造成傷害。

針對大陸推出的惠台措施，民進黨政府大可不必急著批判、急著阻擋人民賺錢的頭路，若真的為了台灣著想、為了民眾的福祉著想，不妨仔細思考，如何藉借力使力，既讓台商台農賺到錢，又能壯大台灣的相關產業。