兩岸若發生戰事，國軍能撐多久？這已是每位國防部長到立法院備詢時的必考題；新任國防部長邱國正有了新的答法：「不要問國軍能撐多久，而是共軍能打多少天」、「你要打多久，我就陪多久」、「自己的國家自己救」！

邱國正的回答可謂豪氣干雲，讓大家不禁對國軍的戰鬥意志肅然起敬，語意的邏輯就像美國總統甘迺迪的名言：「不要問國家能夠為你做什麼，要問你自己能夠為國家做什麼！」這絕對沒有人會說是錯的。但這畢竟只是一種新的答法，而不是問題真正的答案。

歷任國防部長的標準答案平均是2周，海空軍將領多半認為時限短一些，陸軍出身的將領則認為可以撐久一點。但無論回答能「撐」多久，總讓人不免有滅自己威風的洩氣感。

邱國正的回答，雖讓人腦洞另開，精神一振，卻不免避重就輕；放到兩岸和戰發展的大格局來看，終究是其志可嘉，其智可嘆，而且很容易流於嗆聲說狠話，讓人又想起蘇貞昌要拿掃帚抗共的悲哀。

以現在軍事科技的發達、台海戰略縱深的限制，還有各種政治經濟總體戰的手段，加上現在台灣年輕人都不願當兵，4個月的軍事訓練役什麼都沒學好，大陸若真要攻台，豈是台灣一句「你能打多久，我就陪多久！」可解決的？

面對這個似乎很難回答，其實答案大家都很清楚的問題，邱國正的回答稱得上是「政治正確」，但即使暫時能取得蔡總統與民進黨的滿意，卻無法迴避兩岸和戰發展必須回到上層的政治領導來解決。答得好不等於打得好，國軍當然必須充實戰備，強化戰力，但只要上層的政治繼續製造兩岸不必要的緊張，國軍就得繼續被為難、不斷發明新的話術。