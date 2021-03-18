大陸實施對台灣鳳梨禁令的半個月後，17日發布《農林22條》，鼓勵台灣農民、台商、台企赴大陸發展農林業。消息傳出，農委會、陸委會口徑一致地以「名為惠台、實為利中」的負面解讀回應，民進黨多位立委亦提醒此舉乃中共慣用的「養套殺」手段。綠營若走不出「逢中必反」的迷思，兩岸難題無從解開。

如果沒有2月底大陸突如其來的鳳梨禁令，在蔡英文、陸委會新年以來的持續對陸「和風拂面」之下，或許整個綠營對大陸新一輪惠台政策的負面反應可能沒有那麼強烈。因為鳳梨風波掀起台灣政壇新一波反中熱潮已是既成事實，即便國台辦發言人在《農林22條》的說明會上，強調鳳梨禁令只是技術性議題，和《農林22條》無直接關係，但大陸需要從中認識到，如果先吹北風，再吹春風，很難從冰封的土地上孕育生機。

大陸對台善意讓台灣庶民社會有感、庶民經濟得利，2005年後的10年是做得最好、最有效的時期。蓋因兩岸經貿交流在那時基本上是「從零開始」，如2005年國共論壇上大陸主動開放農產品，一下子讓台灣農漁業者看到了「兩岸關係好，台灣發大財」的前景。再如2008年兩岸三通與大陸觀光客開放後，台灣觀光業、餐旅業立即盆滿缽滿，2010年ECFA生效後大陸採購團絡繹不絕，亦如2011年陸生來台後，私立大學不亦樂乎。

儘管那10年傳出各種批評和爭議，例如中盤商剝削、財團壟斷、經營糾紛、投資失敗等等，但總體來看，台灣各行各業都嘗到了兩岸交流開放的和平紅利，只有蛋糕切多切少的問題，沒有蛋糕做大做小的問題。可見台灣社會都認同台灣經濟是離不開大陸、也離不開兩岸交流的。這也是為什麼民進黨重新執政後屢屢高喊「擺脫單一市場依賴」、「供應鏈外移」，卻對兩岸經貿連結始終無能為力的根本原因。

隨著陸客自由行突然中止後再無恢復，疫情又讓陸客徹底歸零，陸生、陸配也斷崖下降。這次的鳳梨禁令雖然被大陸定性為技術問題，但政治和社會效應已經產生並發酵。問題關鍵就在於，大陸的惠台雖然在不斷「做加法」，但許多與台灣直接交流合作的政策部分卻在「做減法」。儘管兩岸經貿還是維持正向成長，但在台灣庶民視角來看，兩岸紅利的「蛋糕」並不是那樣觸手可及、唾手可得了。

此乃大陸現有惠台政策面臨的困境。在一定的政治考量下，兩岸既有合作機制很難恢復，不易解決一些突發棘手的問題，但同時大陸單向惠台的受益面也以在大陸的台商、台企為主，對生活在台灣的民眾來說，在綠營長期的恐中宣傳之下，他們赴大陸如同一場「冒險」，恰好正是因為兩岸官方機制的中斷，也增加了他們評估赴陸創業的風險成本。

大陸的惠台春風如果要讓善意的種子開花結果，應思考如何停止「北風」帶來的負面影響。假如大陸在公布《農林22條》的當天，同時重啟兩岸既有機制下鳳梨檢疫的技術性溝通，並明確告誡蔡政府不應再政治化操作。這樣一對比，台灣的主流民意會站在哪一邊？台灣的農漁民會對哪一方更有好感？

（作者為智庫研究員）