最近已婚的民進黨立委王定宇與民進黨發言人顏若芳陷入租屋同居疑雲；另一位民進黨前總統府發言人丁允恭，自去年9月遭前女友踢爆桃色風波後下台，日前遭監察院調查，緋聞案再度浮上檯面。

王定宇以愛家好男人著稱，桃色風暴發生以後，找各種理由撇清表白，越撇清越引發民眾反感，反而顏若芳較有膽量，表示自己會沉潛檢討，並暫不進行對外發言工作，至少敢做敢當。

桃色新聞吸引人目光毋庸置疑，因為簡單易懂又八卦，不像公共議題，如核電太專業、大陸政策可以公說公有理，婆說婆有理。媒體的狗仔隊都備有一長串名單，長期跟蹤，等到拍到照片，證據確鑿後，才會報導。

為什麼政治人物多風流？政治是高冷行業，高競爭也高冷酷，特別需要取暖，有人說這只是欲求，但不這麼單純，情、慾難分，總有些情的成分在內。其實不論政治人物，所有領導人一定要有情，才能鼓舞人，近年來有所謂「情緒領導」，就是領導不是理性的，必須有感情、熱情才能感動部屬或選民。

很多領導人有感情的小動作都讓部屬懷念終生。台塑1980年代後期開始投資美國，一位高階主管回憶，他過年回國述職，當時台灣外匯還沒有開放，王永慶接見他時，塞給他一疊新台幣說，「換匯不容易，先拿這個去用吧！」這個紅包讓他終生難忘。

其次，有權力者有魅力，也容易放縱，更容易贏取異性的好感。例如緋聞不斷的前美國總統柯林頓，從小生長在有多位女性的家庭裡，他很早就學會如何周旋於外婆、媽媽、阿姨、鄰居小女孩間，討她們的喜歡。

但是領導人的情並非普世或永遠。他們的情往往針對特定團體或個人，也可能是一時的，尤其是有同盟關係，可以合作時有情有義，等到這個條件消失時，自然就會疏遠冷淡。

多年來採訪領導人的心得是，大人物的界限是他訂的，隨時會改變，小市民如我們，最好自己設定一個界限，不要越雷池一步。《毛澤東私人醫生回憶錄》作者李志綏說，毛澤東和江青接見部屬或平民時，會很親切地問候他們的家人或近況，但聽得出來，語調是空洞而表面，這時最好說標準答案「都很好」，不要拉拉雜雜講一大堆。

為何選民對政治人物的緋聞很難原諒，這又牽涉到人心微妙，不單只是道德面。政客如藝人，也是在表演培養粉絲，就如明星，粉絲不喜歡自己的偶像專屬一個人，偶像應屬公眾，這也是為何劉德華一直隱瞞自己已婚的事實，害得粉絲傾家蕩產去追求。

如果偶像結婚了，是個顧家好男人，粉絲也就算了，已沒有投射與幻想空間，一旦好男人形象又被破壞，媒體就會利用讀者心理大肆報導，如阿基師、王定宇的桃色風暴越鬧越大，這時最好立即停損，道歉了事，因為台灣人容易原諒也容易忘記。

畢竟上帝是公平的，領導人或政治人物不能享盡權力而不盡義務。他們必須犧牲這種原始的男女情，這也是訓練定力和自我堅持重要的一環。