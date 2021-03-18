自美國拜登政府上台以來，首次舉行的美韓外交、國防聯席會議於3月18日結束2天會議日程。說實話，這次會談只有美國「獨唱」，沒有美韓「合唱」，讓美國空手而返。

首先，可從3月17日兩國外交部長（美國國務卿布林肯與南韓外長鄭義溶）會議與國防部長（美國國防部長奧斯汀與南韓國防部長徐旭）會議內容及18日的聯合聲明終結窺見。布林肯與奧斯汀端出的要求比較多，鄭義溶和徐旭則緊緊把守不刺激中國大陸和北韓的原則。

美韓各有所需。美國一直唱「請跟我來」，認為東北亞、印太及世界政治局勢被中國大陸破壞，因此，要重建民主、人權等國際規範與秩序，希望南韓參加Quad4國行列，一起圍堵中國大陸。其實，南韓則唱「你不懂我的心」。

訪韓時機不妥。文在寅正忙著4月7日即將舉行首爾、釜山兩大城市市長補選。這場選舉結果將成為明年3月總統大選成敗的指標，文在寅與執政「民主黨」根本無心美韓關係。南韓各媒體的報導，全部是候選人的新聞。幾乎看不到這次會議方面新聞及南韓人民的關切。恐讓布林肯與奧斯汀對此行灰心。

再說白一點，文在寅執政4年以來，全心全力貫注在兩韓關係，美韓關係算是其次。尤其對任期只剩1年餘的文在寅來說，目前，最重要的任務是打勝市長補選，絕不能影響總統選舉，才能保障卸任後的自己及全家人安全及政權的持續。

選情十分緊繃。由於涉及性醜聞事件提前黯然下台的兩都市長均屬於執政黨，因此，在主觀上自然形成「執政黨不利」、「反對黨優勢」的選情。至今，各家民調數據也可證明，吳世勳、安哲秀均領先朴映宣；朴亨埈則遙遙領先金榮春。

選戰分析家認為，目前選情對執政黨不利的兩大因素：一是尹錫悅現象。4日，為抗議文在寅不公不義，忿然辭去檢察總長的尹錫悅，迄未表示從政意願，然而退職前後一直成為下屆總統榜上有名。據12日韓國蓋洛普公司等所作民調顯示，尹錫悅領先民主黨的代表李洛淵與京畿道知事李在明。

二是爆發韓國土地住宅公社職員13人涉及貪瀆案。文在寅做夢也沒想到，原屬「親政府」的市民團體「參與連帶」等爆料，公務員利用內部國家新都市開發計畫情資，合資或個人搶先購置土地種樹，謀取暴利發財，鬧出滿城風雨，火越燒越大，人民的憤怒有如沖天炮直線上升。

文在寅滿頭大包的窘境之下，布林肯與奧斯汀來韓洽談美韓傳統友誼，不僅對文在寅選舉不能加分拉票，反而連日來受到北韓的威脅與恐嚇，讓文在寅跳進黃河也洗不清。

文在寅很婉轉的告訴拜登，請把美國國內事務整頓好。不是來要求南韓跟隨。

（作者為韓國昌信大學榮譽教授）