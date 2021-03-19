來說個故事吧

關於鳥與花

泥土與芬芳

也關於島與海洋

在字句裡

在光影中

成為聲音和寂靜

■第一個故事

友人詩文赴台前，告訴我：「台灣行是我送給自己30歲的禮物，我有很多話想給你說，你要好好陪我哦。」我說：「好，你不會失望的。」籌備赴台行程的時候，詩文讓我推薦台北周邊的景點，我不假思索的推薦了淡水。於是，行程中有一天決定住在淡水。我把在淡水開民宿的朋友泡茶的微信推薦給了她，他們互加了微信。

詩文是一個性格活潑、有親和力的姑娘，我一直開玩笑讓她把社交能力分給我一點。也許就是這份親和力吧，泡茶第一次見到詩文的時候便眨巴著眼睛：「我想聽故事」，笑呵呵的說：「姐姐，姐姐，給我說個故事吧」。而本來一肚子話想要傾訴的朋友，來到淡水得知這裡有很多台灣歌手的mv隱藏景點後，哪還顧得上講故事。

泡茶是一個資深旅行愛好者，他曾用自製牛肉麵走遍大陸的江南海北。沒錯，一碗牛肉麵換一晚住宿。「說個故事吧」泡茶對友人說：「一個故事換一碗牛肉麵哦。」於是，有了第一個故事。

我們從淡水河走到《手寫的情書》mv取景地，模仿著mv的場景拍了視頻，沿著山坡一路走向真理大學，沿途中看到被雨打濕的櫻花樹，第一次知道原來雨後的櫻樹依然很美。

回程的路上，沿著牧師樓古跡一路走到周杰倫的母校，吃到好吃的牛肉麵也吃到味道坑爹（據說周杰倫以前愛吃的）的小餛飩。一路上，三個人有說有笑，嘻嘻哈哈的回到民宿，雨剛好停了。

「我來給你們唱歌聽吧。」詩文手挾充氣話筒站在懶人沙發區的木地板上開始唱著：「為你我用了半年的積蓄，漂洋過海的來看你」，一邊唱著一邊撩了撩耳側的頭髮說：「至於故事嘛，已經不是重要的故事了呢」。

看到朋友開心的笑著，我也愉快的跟著搖擺起來，泡茶抱著吉他假彈著，時不時補充著：「如果我弟弟在就能彈吉他幫你伴奏了呢」，不遠處的店長一邊幫我們控制音樂播放器一邊跟著音樂有節奏的熨燙著店內的桌布……

Q&A：

1. 對台北第一印象是什麼？

答：穿越時空，時尚復古相容，文藝清新又浪漫。

2 .這次台北行去過的地方？

答 去中正紀念堂的音樂廳 永康街 台大附近 淡水真理大學老街 華山文創 忠孝敦化等。

3. 哪些景點你覺得值得一去？

答：淡水的真理大學附近，老街，湖邊景色，華山文創園。

■第二個故事

女孩，當你想吃夜市的時候，

不要接受任何人的米其林，

即使那是你最愛的人給的，

你要清楚當下你想要的是什麼，

並篤定的活出你自己。

儘管他願意為你蓋城堡，

但，皇冠需要你自己戴。

詩文來的時候，剛好玩了八年的好友也回台北休假。當天晚上，我們約在《我可能不會愛你》的取景地竹村居酒屋吃夜宵。來之前我習慣性的打開台灣的美食推薦app，發現評價一般，但這間店是詩文點名想來打卡的地方，不想掃興，於是勸阻作罷。不出意外，竹村沒能挑起我們的味蕾，於是，我們轉戰另一間居酒屋「渣男」。

愛旅行的朋友也許都曾遇到過類似的情境，有那麼一個地方已經放在心裡很久，想去看一看，不管是否實至名歸，去到了才不會有遺憾。

這就好像有一個小夢想扎根於心，即使我們有富裕的生活、被羨慕的事業、有愛自己的老公和家人，但那個夢想依然沒變。那個夢想你想要自己去完成，不管那頂皇冠是否鑲滿鑽石都是我們想要親手為自己戴上的。

這句話在很多文章中都有出現過，而這一次是出於八年的好友四妹之口。四妹確實是有了城堡還努力的靠自己實現心中夢想的姑娘，擁有一間品牌公司的她，私下還經營著自己的淘寶小店，擁有一批自己的忠實粉絲。詩文，有一份朝九晚五的工作卻沒有過上一眼望穿未來40年的生活，上班之餘，彈琴、繪畫、書法一樣都沒有落下，一直修習著兒時的興趣愛好。

「沒錯，他可以為你蓋一座城堡，但皇冠你要自己戴」，四妹舉杯跟我對飲，我一口，她幹掉一整杯，磚頭霸氣的喊著居酒屋裡的服務生「帥哥，再給我來一盤台式泡菜」。一整晚，我們吃掉了六盤台式泡菜，回想起上一次吃到台式泡菜還是兩年前做交換生的時候，酥炸的臭豆腐上淋著醬汁和台式泡菜。也許是酒精在作祟，也許是熟悉的味道勾起回憶，我竟開始懷念起做交換生的日子。

Q&A：

4.去了哪些美食餐廳？最喜歡哪一間？

答：去了很多間餐廳，比如日式居酒屋、台式牛肉麵、日式壽喜燒、晶華下午茶自助、馬來西亞菜、夜市小吃、永和豆漿等。最喜歡的是淡水的一家牛肉麵館和台北忠孝敦化附近一家馬來菜餐廳。

5.旅行中認識了哪些新朋友？有什麼故事可以分享？

答：旅行中從坐飛機就有認識來大陸出差財務出差工作的姐姐、民宿的主人、書店的貓頭鷹店長、一對韓國夫婦、熱心友善的醫生姐姐、淡水背包客民宿老闆等等。

第一次見面的醫生姐姐，萍水相逢卻熱心友善的把自己家種的水果分享給我吃，知道我還有幾天行程，主動邀請我吃飯，給我講述父輩來台灣的故事和對大陸的思念，讓我感動滿滿，一種思鄉的情緒湧上心頭。淡水背包客老闆泡茶，一個和我同齡的台灣年輕人，因為愛旅行，為了完成自己的夢想建造了背包客棧。我想，最幸福的就是與自己喜歡的一切在一起，遠行趁年華，追夢在當下。

■第三個故事

老唱片裡傳來一陣耳語，

含混不清的唱著那支單曲，

泛黃的記憶不斷滑落下來，

只有旅人聽的見那些聲音，

輕聲喚著：你來了，真好。

每每有來台北旅行的朋友，我都會帶著友人去一次華山文創。我跟詩文去華山的那天，剛好趕上2017文博會的活動，來到華山門口就看到赫然樹立著「我們在文化裡爆炸」的展板。

看到這個標語，想到上學期的表演課上，老師讓我們練習自己是一顆爆米花，放在微波裡慢慢加熱，然後爆炸，用這樣的肢體語言來放鬆身心。詩文，在我看來一直是風風火火往前衝的女生，在喜歡的事物面前毫不吝嗇的爆炸著自己的靈感，毫不吝嗇的虛度著光陰。當然，隨之縮減的還有荷包。

逛華山的那天，我收穫了一本書，詩文則買了很多唱片。她駐足在唱片機前很久，任人來人往，她依然安靜的帶著耳機聽著音樂，最後把聽完的唱片全部買下。我驚呼：「這些唱片很貴耶。」她說：「沒關係，值。」

無論音樂還是文學，都像是散落在人生各個部分的記憶，青春的，古老的；愉悅的，悲傷的；明媚的，不堪的；每每旋律響起，你會想起那時的自己。

Q&A：

7.這趟旅行給了你哪些收穫？

答：首先是結實了新朋友，有來台灣旅行的朋友，有的是台灣本地朋友，感謝他們的熱心友善，讓我的旅行每天都有感動，然後是城市的人文，台灣的文創很值得學習，年輕人熱愛文藝是骨子裡的，走在大街小巷，不管是老房子還是舊街道，處處精緻的設計，有愛的裝扮，終於知道這裡為什麼出了這麼多詞曲作家，歌手，導演。

8.下次旅行的心願單？

台灣，來一次怎麼夠？想再來台灣，給泡茶的民宿畫塗鴉，想在這裡創作自己的繪畫作品。

三個故事講完了，而在台北的故事還在繼續著。詩文臨走前，我對她說：「願我們下次見面都成為更好的人。」她說：「一定會的。」她掩面而泣，我知道這眼淚是這些日子聚集成的琥珀，這裡面匯聚著真切的感動、離別的難捨。

我輕輕的抱她：「我都知道，想哭就哭吧。」我不知道下一次你在台灣的故事將發生在哪些地方，又會遇到哪些人，但我很期待。

下一次的故事已經開始，從你登上回鄉的航班那一刻，說個故事吧，當一切都還在中途的路上。

本文由兩岸青年公眾號提供