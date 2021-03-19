拜登上任後努力推動聯合盟國共同抗中的政策，迅速召開了美、日、印、澳「四方安全對話」（Quad）的第一屆峰會，各方都關切Quad是否會打造為印度-太平洋地區版本的小北約。然而，會議主題似乎聚焦在經濟與疫情方面，更令人意外的是，會後發表的聯合聲明中居然連「中國」這個字彙都沒有。

這表示Quad成員尚有顧慮，不願製造會議是針對中國的印象。當然首次峰會要產生具體成果不容易，聯合抗中還有持續努力的空間。日前國務卿布林肯與國防部長奧斯丁訪問日本，即是尋求強化雙邊的軍事合作關係。不過，要將Quad打造為「印太北約」有結構性的問題，一個針對中國的「軍事包圍圈」可能只存在概念中。

大西洋與大平洋戰略結構不同

北約正式名稱是「北大西洋公約組織」（NATO），最初構想是二戰結束後針對蘇聯的集體防衛。雖然1991年蘇聯瓦解，但北約這軍事結盟不但沒有消失，反而不斷東擴，接納前蘇聯的加盟共和國，使成員國增加到30個之多。

為何如此？因為北約已經從對抗蘇聯入侵的「集體防衛」概念，演變成由大國提供保護傘的「準集體安全」組織。《北大西洋公約》第5條強調，對任何一個締約國的武裝攻擊，就視為對締約國全體的攻擊。因此，雖然傳統敵國消失，諸小國仍很願意加入，以確保免受大國入侵；無論入侵的敵人是誰。

美軍是世界上最強大的軍隊，因此北約可視為美國對歐洲國家提供的國際公共財；只要加入，就由美國保護。歐洲國家無須建立強大軍隊，政府可以減少國防支出用於經濟發展。但缺點也有，就是軍隊要交出給美軍指揮，北約盟軍作戰司令部司令，一向是由美軍上將出任。這使歐洲在某種程度上等於是美國的軍事附庸，只要北約存在，歐洲就不會出現足以威脅美國的軍事強國。

北約結構是歷史因素造成的，美軍因此可以指揮英、法、德、義等歐洲大國的軍隊；但太平洋地區的戰略結構不同。

冷戰時期，美國在太平洋並沒有成立類似北約的組織，而是分別與各國簽訂雙邊的安保或協防條約，包括日、韓、菲與中華民國；另與澳洲、紐西蘭簽訂三方的《太平洋安全保障條約》。其中與中華民國的協防條約，1979年因轉換戰略為「聯中制蘇」，為與中華人民共和國建交而宣布廢止。美國在太平洋的安全部署，是以美國為中心，向各簽約國擴散的扇形結構。其中最重要，能讓美軍穩定在太平洋的兩個「錨」，就是日本與澳洲。

因此，美國在太平洋多國雖有駐軍，但人數都不多，除了南韓之外，各國防務仍是由各國自己負責，美軍只扮演協防角色。而南韓對美韓盟軍的作戰指揮權在美國人手上很感冒，因為南韓有60多萬大軍，駐韓美軍只有2萬多；因而不斷要求指揮權移轉，但美國迄未同意。

這樣的結構，使得Quad要成為印太北約有困難，因為不符合各國的國家利益。冷戰時期，歐洲各國願意加入北約，不僅是蘇聯大軍入侵的機率很高，更重要的是，美軍願意站在第一線阻擋入侵軍，因而願意將軍隊交給美軍統一指揮。而現在，美國是出於大國競爭的理由，要擴大2007年即成立的Quad功能；歐洲大國如德、法想要擺脫美軍，取回軍事自主權困難重重，南韓也是，各國怎會願意與美國軍事結盟，交出軍隊指揮權？

事實上，美軍實力超過解放軍，如果美國真要動武遏制中國崛起，本身力量就夠，而基於安保條約，日、澳也都會要給予美軍後勤保障或其他支援。無須搞亞洲版本的「小北約」。但美國不循此途，將「亞太」概念擴充到「印太」，硬拉印度入夥，其戰略構想有分攤戰爭風險的意圖。

美國試圖分攤戰爭風險

美國很早就意識到大國崛起對美國的挑戰，1958年就有學者提出「權力轉移」理論。蘇聯瓦解後美國沒有對手，中國還實力孱弱，但2000年即有學者指出中國將是美國唯一潛在的挑戰者。這些國際關係理論都是以大國崛起挑戰美國時，如何避免戰爭為立論主軸。2017年，哈佛大學教授艾利森（Graham Allison）正式提出「修昔底德陷阱」一詞，公開討論美中能否避開終必一戰的歷史宿命。

從兩次世界大戰的結果，美國非常理解，戰爭無論勝敗，原霸權國都會喪失既有霸權，讓其他強國漁翁得利。美國自己就是如此將國際政治領導權，從歐洲轉移到自己手上。美國也很清楚，今日的軍事盟友就是未來的挑戰者，因此，戰爭如果真的不能避免，也要將風險分攤出去。

但是對各國來說，出兵幫美國維持霸權不符現實利益。中國如果被擊敗，日本、印度就將升級為潛在挑戰者。何況中國軍事威脅不像當年蘇聯入侵歐洲那麼明顯，美軍也不是站在對抗的第一線。

日本雖然和中國有釣魚台島主權糾紛，但那彈丸之地無論有多高價值，相較與中國開戰的風險都不成比例。沒錯，美國將支持日本，美軍肯定會來，因為有安保條約在；但美軍不會像救火隊般地衝到第一線，更可能像處理街頭幫派鬥毆的警察，等雙方都打累了才出面收拾殘局。二戰時，美國即是在日軍偷襲珍珠港後才加入戰局，那時歐洲戰場都已經打兩年了。日本對大國競爭，找周邊國家平衡對手的戰略也非常清楚。日本自己就提供，甚至贈送先進巡邏艦給越南、菲律賓以及馬來西亞。

對印度來說，邏輯也類似。邊界糾紛只牽涉內部政治利益，那種不適人居的荒蕪高地並沒有太高價值，只是讓步將遭到反對黨攻擊，衝擊下次選舉。但若因此和中國再打一仗，後果將難以想像。美國要協助印度壯大，歡迎，這次峰會就決議提供資金與技術讓印度製造疫苗；但要印度挑戰中國，恐怕胡蘿蔔給的還不夠。

至於澳洲，支持美軍作戰當然是責無旁貸的事，但絕對沒有，也輪不到澳洲擋在第一線。澳洲的角色就是支援或聲援，類似北約中的加拿大。不過去年澳洲因嚴厲批判中國導致中國的貿易報復，令人印象深刻。中國市場大，可操作的籌碼多，這殺雞儆猴的效果警告了其他印太國家。這或許是這次Quad峰會不願造成針對中國的原因。

總之，Quad舉行聯合軍演、共同到南海執行自由航行任務，當然是合作抗中的展現，但那與「北約」的集體防衛，是完全不同的兩回事。

（作者為台灣國際戰略學會執行長、博士，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）