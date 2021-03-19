國發會月初發布元月景氣報告，亮出連續第二個月的黃紅燈，代表景氣趨熱，日前國發會主委龔明鑫在立法院答詢時更表示，即將於下周公布的2月景氣有可能亮出紅燈，這雖代表景氣熱絡，但短短數月燈號三級跳，說明景氣確有過熱之虞。

這份景氣報告是根據金融面、信心面及實質面九項指標的變化綜合判斷，去年7月以前亮的多是景氣趨緩的黃藍燈，8月至11月轉為趨穩的綠燈，自12月迄今年1月升至趨熱的黃紅燈，依國發會初估2月可能出現紅燈，短短八個月之變化可謂大矣。

近期景氣趨熱亮出黃紅燈，係得力於金融面、信心面，包括貨幣供給M1B、股價指數及製造業營業氣候測驗點等三項全得滿分，惟非農部門就業人數仍處於最低分，而出口及機械設備進口值平穩中仍有反覆，這說明此波景氣回升，金融面及信心面更勝於實質面。

龔主委於立法院表示，這一波的景氣回升不只是金融面熱絡，實質面如出口、消費及投資也表現不錯，因此沒有泡沫的疑慮。這話顯得太過樂觀，因為金融面及信心面等三項指標的表現遠遠超過滿分的水準，其熱度是景氣燈號無法呈現的，例如股價指數，依燈號估算標準，只要年增率達17.5％即可得滿分，而元月分股價指數年增率高達30％，是不是遠遠超過滿分的門檻？而貨幣供給M1B的紅燈門檻也只有14.5％，元月已達19％，若依昔日第一版的景氣燈號設有「雙紅燈」，如今金融面指標亮的恐怕已不是紅燈，而是雙紅燈了，這說明近期金融面及人們的預期心理的確是過熱了。

以昔日第一版的景氣燈號的標準來看，出現黃紅燈便要注意景氣是否過熱，待出現紅燈便要剎車，一旦升至雙紅燈意味著景氣極端過熱，事態緊急，應採取抑制措施，如今看來，我們的資本市場不論是股市或是房市都有過熱現象，只是目前沒有「雙紅燈」的設計，以致未能反映其極端過熱的走勢，這是解讀景氣燈號時須注意的地方。

事實上，從近期股市、房市的走勢大家已可感受到金融面過熱的情況，生產、出口等實質面雖不錯，但仍遠不及金融面的熱絡，以此而言，我們自然不能對這一波景氣過度樂觀，毫無警戒，以免泡沫由是而生，通膨捲土重來，昔日報告裡「雙紅燈」以緊急名之，紅燈以剎車稱之，直白生動，既有示警作用，亦有政策意涵，值得參考。

龔主委日前於立法院被立委曾銘宗詢及亮紅燈是否有疑慮時，也表示：「去年上半年適逢疫情，在比較基期偏低的情況下，今年上半年亮紅燈不能算過熱，但如果過了6月還亮紅燈，那就要特別關注了，屆時要關注總體指標的變化，特別是物價是否快速上揚更要留意。」這個分析是有道理的，然而，如前所言目前的景氣燈號設計沒有雙紅燈，低估了近期金融面的熱度，若待6月才關注，恐怕為時已晚。

台灣上次亮景氣紅燈是2010年8月，而亮景氣黃紅燈是2011年2月，台灣已有十年左右沒有亮紅燈或黃紅燈，而期間至少經過兩次循環，兩次擴張期（2012年1月～2014年10月，2016年2月～），十年之久竟沒有半顆黃紅燈、紅燈，前所未見，前國發會主委陳添枝稱此為「後勁不足，半途而廢」的復甦，形容得極為傳神，這樣疲弱的復甦，微弱的擴張期終於在近期出現改變，這自然是好事，生產、出口的回升自然有助就業、薪資的成長。然而，如果以金融、信心及實質為景氣的三駕馬車，如今金融、信心的過熱亦是隱憂。

回顧1986年6月至1989年7月，3年之間景氣亮了27個月的黃紅燈、紅燈，身處當時只覺得經濟繁榮，非僅股市、房市熱絡，出口、生產亦佳，以出口而言，1986～1989年的成長率依序為29.6％、34.6％、13.1％、9.3％，連年兩位數的出口成長，讓大家相信股價、房價的上揚是有實質面支撐的，然而，泡沫與繁榮真偽莫辨，參差相隨，迨1990年信心恐慌，榮景幻滅，股價指數遂於半年之間萬點跌至3,000點以下，經濟蕭條，哀鴻遍野，景氣重返藍燈。

我們認為，近期國內景氣回升固然可喜，能亮出紅燈固然值得稱道，但切莫大意，歷史上的繁榮與泡沫總在一線之間，1930年代的美國大蕭條，1990年台灣的股市崩跌，2008年美國次貸風暴所釀成的全球金融海嘯，在蕭條、崩跌及風暴來臨前都是萬里晴空，一片繁榮，然而向來繁榮與泡沫真偽莫辨，參差相隨，這是可怕之處。

朱柏廬治家格言有云：「宜未雨而綢繆，毋臨渴而掘井」，近月處於乾旱的台灣對臨渴掘井當是特別有感覺，然而臨渴才掘井，為時晚矣，因應乾旱如此，因應景氣亦然，未雨綢繆之重要，於此可知。

(工商時報)