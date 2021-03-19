立法委員王定宇以因應台海衝突為主題，質詢新任國防部長邱國正，企圖導引他對「台灣可以撐多久」的評估，邱部長回覆「國軍必然奉陪到底」，引來多方訕笑。但仔細解讀邱國正的答覆，他其實是在打臉美軍援台論，這才是國防部長應有的膽識與承擔。

台海戰端開啟，有三個可能，一是共軍勢如破竹，國軍無法進行組織性抵抗時，雙方停止交鋒，這是「奉陪到底」；若共軍侵台失利，須鳴金收兵，亦是「奉陪到底」；就算戰局膠著最後不了了之，更是「奉陪到底」。國軍「奉陪到底」，錯在哪裡？

明眼人都知道，「國軍能撐多久」的潛台詞是美軍救援！邱國正拒絕對號入座，隻字不提美軍，強調自己的國家自己救，這是國防部長應有的膽識！

台獨相信美國會撐腰，從不務實處理兩岸關係，動輒以敵意相向，挑動海峽緊張，期待華盛頓來收爛攤子。邱國正硬是挺起腰桿不配合演出，強調自立自強，出此言不容易！