美國喬治亞州日前發生連環槍擊案，造成6名亞裔死亡，亞裔族群成為「仇恨犯罪」的對象。美國總統拜登一上任就簽署備忘錄，指稱「武漢肺炎」詞彙涉及仇外，就是要預防仇視亞裔。

但代表國家的外交部仍堅持使用武漢肺炎，拒絕與國際主流接軌，部長吳釗燮的個人意識形態凌駕了台灣國際形象。

新冠肺炎疫情在美國失控，前任總統川普以「武漢肺炎」、「中國病毒」、「功夫肺炎」等歧視性口號將責任推卸給中國大陸，也因此導致美國社會反中、反亞裔情節。喬治亞州的槍擊案儘管警方表示並非仇視亞裔，包括台灣移民在內的亞裔人士已紛紛感到高度不安。

為導正川普造成的亂象，拜登簽署備忘錄，要求聯邦政府不要再以病毒起源的地理位置稱呼「新冠肺炎」，這也是國際趨勢所向。唯獨我們的外交部號稱理念與美國一致，卻拒絕從善如流。

吳釗燮反中立場鮮明，但過度執著於武漢肺炎，除了滿足個人意志外，顯然與國際趨勢背道而馳，甚至造成自我歧視的荒唐現象。