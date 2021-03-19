陸委會主委邱太三在接任主委時，說出希望兩岸能夠「春暖花開」，但是大陸卻以禁止台灣鳳梨進口潑他一盆冷水，原以為兩岸自此要春寒料峭，好在邱太三並沒有做出不理性的反應，反而宣佈恢復陸方商務人士申請來台，並展開評估對岸人道探親等人員往來，這是邱太三走出正確的第一步。

中國大陸3月18日祭出對台「農林22條措施」時，綠營人士認為大陸在禁鳳梨進口之後，又發出「農林22條」，簡直是對台灣「莊孝維」，是一種對台又打又拉的統戰伎倆，原本以為綠營人士不理性的看待大陸「惠台措施」，兩岸又要陷入大噴口水戰的境地。

但是，邱太三並沒有把大陸的「又打又拉」當成可以抨擊大陸的「相罵本」，反而也對大陸祭出善意，宣佈恢復陸方商務人士申請來台，這是正確的作法。

其實，從蔡政府執政以來，兩岸積累的「相罵本」已經不少，民共之間最大的問題是累積的善意不夠，如果兩岸雙方能夠循序漸進增加一些善意，或許可以盼來春暖花開？