「鮭魚之亂」上了國內外媒體,給店家省了不少的廣告費,店家應該趁勝追擊,終身免費,不過屆時有多少「鮭魚們」奉陪到底,就不得而知了。

無論任何文明體之下,姓名是個體最主要的表徵與符號。就像聖經中所說,上帝將萬物帶到亞當跟前,由他命名。萬物萬民有了名號,社會生活才得以運作。不像過去法國人取名字看日曆,哪天生的就那個名字,而中華文化對於姓名有更豐富的倫理意涵與寄託寓意,難怪外國人見到台灣人竟為了一頓飽餐而改名,感到大為驚訝。

這件事也讓人看到台灣人務實的一面。當初東西德統一時,西德讓東德人民一部分存款可以1比1兌換西德馬克,收買人心。如果哪天大陸同樣以1比1讓台幣換成人民幣,就不知道會有多少人願意跟國防部長一起「奉陪到底」了。

英文有一句話「not have a penny to my name」來形容口袋空空。有人說貧窮限制了人們的想像,看看鮭魚之亂,似乎未必如此。