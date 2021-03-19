最近發生在英國的事件頗有意思，但王室的內訌畢竟是英國家務事，世所關注的，還是這個過氣的日不落國在脫歐後如何調整步伐，在國際政治裡又是否能找到新的自我定位。

毫無疑問，本世紀最顯眼的關鍵字是「中國」，其次是「亞洲崛起」，因此西方世界的國防、外交、經濟戰略，都繞著這兩個關鍵字打轉，無一例外。英國近日發表的重大外交與國防政策重大轉變，也是在此軌道上繞著中國大陸與亞洲轉。

大國博弈玩到這一局，世人都知道西方對中國的戰略，無論拋出如何美麗或中性化的辭令，其本質都是務求顧及顏面地從中國與亞洲經圈為自己補血，以維持其破綻百出的民主體制。

首相強森特別強調，英國應避免對中國採取「冷戰思維」，卻又補充說將尋求印度與亞洲大國接觸，制訂應對北京的戰略。兩種概念看似矛盾，其實只是想聯合他國，共逼中國給出更多經濟大餅而已，而不似冷戰時的互不往來。

強森稱此意圖為「平衡」策略，在氣候、流行病等議題上與中國合作，但在國安與外交等問題上，對中國強硬。這策略與美國並無不同，與歐盟則大同小異。簡言之，「相罵本」要拉幫結派地累積，經貿交流則要更積極與中國掛鉤。

這種既不親中也不反中，既親中又反中的悖論，當然引起反對黨的指責，因為反對黨要的是冷戰——至少表面上要擺出這種姿態好與執政黨有所區隔——痛罵強森當局「天真」，沒有在人權問題上與中國死磕到底。英國保守黨認為歐盟將中國視為「系統性風險」還不夠，應該要硬氣針鋒相對。

只是，當家的人心知底氣不足，想要當家的人明知底氣不足也要苦苦相逼，一旦換黨執政，角色立場馬上對調，這就是西方民主，也是中國在對外關係上避不開的系統性風險：今天把酒言歡，明天翻臉動粗，西方慣性就是將「修昔底德陷阱」搞成自我實現的預言，以淡化自身粗暴與貪婪的行為。

有趣的是，西方媒體將英國這種陰陽兩面揭露了出來。

根據「赫芬頓郵報」披露的一段英國外相拉布(Dominic Raab)近日對外交人員發言的視訊，拉布說：只與符合「歐洲人權公約」(ECHR)標準的國家進行貿易，意味著英國將錯過與未來「增長市場」的貿易。

說以上這段話的拉布，與近日強硬抨擊中國在香港問題上不遵守「中英聯合聲明」的拉布，與高調抨擊中國在新疆對人權進行「工業化規模的踐踏」的拉布，是同一個人。

其實在中國近代史裡，英國一向就是兩面派，外交策略從來未曾表裡如一過，因此英國對中國的口嫌體正直，一點都不讓中國人意外。而拉布辯解這樣的小心思是為了「改變中國行為」，這也是英國偽善傳統，外界視之如常，也只讓在野勢力有機會「暴怒演正義」而已。

必須強調的是，拉布的「檯面下」說法並不稀奇，因為德國經濟部長阿特邁爾也說過類似的話：堅信貿易能促成中國的轉變......西方貿易也從來不曾以「對方是否民主」作為唯一導向。

真相就是「大街上破口大罵，巷子裡哀求讓利」，所有的橫眉豎眼，都只是演給反對黨看，維穩執政而已。

脫歐後，英國形單影隻要如何重振雄風？答案是，再到老殖民地印度找機會，蹭入中國與亞洲經濟圈，還得伴隨著那古老的「船堅砲利」—— 強森宣示要將核彈頭數量增加到280枚，派航母到印太地區進行作戰部署。

這確實不是冷戰思維，而是19世紀的海權思維，更落伍，而中國卻已不是100年前的中國。

在印太地區刷存在感，就是英國「軍備外交」的全貌，沒有其他意義。而這份存在感是為了與美國印太戰略掛勾，在西方僅存的優勢「國際宣傳高地」上搶位置，就算不是C位也比沒有好。

對於印，日，澳以及歐盟，英國來說，三不五時來個多國聯合海上示威，大家都有入鏡就好，已是將油門催到底。但是對北京而言，其軍費佔GDP比重比台灣還低，有很大的空間佈局一週一小軍演，一月一大軍演的肌肉秀，或與俄羅斯聯合軍演，抵銷西方與美國亞太同盟的艦艇實境秀。

因此，這一切都缺乏實質意義，若經濟體質不夠好，還會掉入軍備競賽陷阱，反將自己拖入冷戰時期的蘇聯處境。

也就是說，英國的「重大外交與國防政策重大轉變」，外強中乾，底氣不足，不得不學德國務實地在小巷與中國握手，在大街上罵得節制點。老霸權的面子工程，遮不太住現實的難堪。

中國是英國經濟的解藥之一，在解藥裡投毒，實在愚昧，也讓所有強硬的外交辭令，禁不起檢驗。

（作者為自由撰稿人）