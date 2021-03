美國海軍驅逐艦拉賽爾號(USS RUSSELL,DDG-59)上月17日航行南海執行自由航行行動,第七艦隊發佈新聞稿表示此行動是要挑戰台灣、中共、越南對外國軍艦無害通過沿海國領海的「非法限制」。

而就在拉賽爾號執行自由航行行動的前一周,2月9日美軍在南海展開雙航母演訓,當時蔡總統還召開國安高層會議並讚許美軍行為:「美軍機艦多次以執行自由航行行動,展現美國對印太地區安全現狀遭到挑戰時的明確態度。」

不過僅僅一個禮拜後,美軍便直接點名質疑我國「無害通過」限制。此與蔡總統談話有所出入,也使各政府單位頓時默不作聲,不僅讓我國主權受侵犯外,更顯見政府對美國挑釁逆來順受,毫無主見。

自由航行行動之實

首先來談談何謂自由航行行動。自由航行行動(Freedom of Navigation Operations, FONOP)是1979年由卡特政府發起,當時隨著《聯合國海洋法公約》談判進入尾聲,華盛頓擔心公約的生效會使得各沿海國過度聲索海洋權益,從而損害美國在全球海域的行動自由。於是美國發起自由航行行動,以軍事外交手段挑戰沿海國主張的海洋權益。由此可知,這類行動可說是現代艦砲外交,為美國國家利益服務。

美方弔詭之處

第七艦隊新聞稿稱:中共、台灣、越南在外國船隻無害通過其領海前,需預先通知或授權批准(註:我國為預先通知,中越為授權批准),但根據《聯合國海洋法公約》,所有國家的船舶(包括軍艦),都享有無害通過領海的權利,國際法並不允許沿海國單方面實施限制要求船隻無害通過前須先告知或許可,因此美國對中共、台灣及越南等施加的「非法限制」提出質疑。美方似乎認為,《聯合國海洋法公約》完全不允許沿海國對於所謂的「無害通過」課加任何限制。

然而,筆者對美方聲明提出兩點質疑。首先,根據《聯合國海洋法公約》第21條,沿海國關於無害通過的法律和規章,當中就表明沿海國可依公約及其他國際法規則,制定關於無害通過的相關規定,且行駛無害通過權的外國船舶也需遵守這些規章。所以《聯合國海洋法公約》是允許沿海國做出規範的,並不像美國說的那樣完全不能限制。

準此,既然我國《中華民國領海及鄰接區法》第7條第3項規定:「外國軍用或公務船舶通過中華民國領海應先告知」,美方就應遵守我國此一法律。且「告知」相對於中越的「批准」,我國作法已相當溫和且合情合理。

第二,美方根本不是《聯合國海洋法公約》的締約國,卻引用公約相關條文質疑我方作為,不僅自相矛盾、不合邏輯,也大有爭議。

另有一點值得注意,第七艦隊新聞稿中另稱:“China, Vietnam, Taiwan, Malaysia, Brunei and the Philippines each claim sovereignty over some or all of the Spratly Islands. ”。雖然美方在此使用「claim」一詞,但既然美國是要挑戰我國在南海對「領海」無害通過的非法限制,因此另一方面也代表,無論其所指是南海何者島嶼之領海,華盛頓亦尊重我國在南海之主權主張。儘管如此,美國這種片面認為我國權益過度聲索,並提出質疑、挑戰之舉,無非是藐視我國法律,更侵犯我國主權。

面對主權問題 不能不表態

雖然政府並未公開譴責美方做法,不過是否有檯面下的抗議則不得而知。然而對於美方侵犯之舉,政府又沒有公開表態反對,馬英九及部分在野黨人士便提出質疑,並對政府不敢吭聲感到遺憾,卻反遭民進黨駁斥其「超譯」,甚至「敵我不分」。此外也有論者認為,美方為我戰略同盟,其軍艦航行為協助我國海防,何來否定主權之說?

誠然,美國是我戰略上之盟友,但中華民國身為主權國家也當有合法權利主張與利益聲索。且公開向美方抗議並非要與華盛頓作對,而是避免群起效尤,更是以防未來如其他國家也與我們發生這類無害通過相關爭議時,他國便以美國此例作為籌碼,使我方在與之談判協調時陷入不利局面。

台灣將成為華府名副其實的馬前卒?

要注意的是,筆者前面提到,自由航行行動是為美國國家利益服務,因此其行動並不針對特定國家,而是聽命華盛頓行事。美國就時常對包括菲律賓、印尼、印度甚至日本、南韓兩個重要盟國執行自由航行行動,台灣過去也曾多次受美挑釁。因此當蔡政府肯定美軍自由航行行動時,便也顯示其對之理解過於片面,盲目以為美軍所有行動都是中共獨享的「待遇」。

最後,許多台灣人總認為美國軍機艦在台灣周圍行動,皆是一系列對抗中共的挺台之舉。殊不知台灣有時也是華盛頓標靶,背地被捅刀仍不自知,沾沾自喜以為「有美國會做事」,妥協甚至迎合於此類侵犯行動。這不是執政黨聲討之敵我不分,而是實實在在成為美國馬前卒。而當美海軍官方都聲明表示要挑戰我國主權之時,部分人士卻依然故我認為美此舉是協助我國海防,這也顯見我們對華盛頓卑躬屈膝、逆來順受之態,實在有損國格,更否定了自身主權。(作者為軍事評論員、自由作家)