民進黨立委王定宇和黨部發言人顏若芳爆同居疑雲，王定宇至今不說真相，且隨每日一爆，宛如八點檔一集比一集精彩。最新發展是，王竟將大學分租現象拿來說事，「某中部現任女立委，我們開玩笑說是同居關係。」逼得何欣純跳出來自清，直批「說一百個謊還是沒辦法圓那個謊，才最糟糕。」王定宇聽到沒？還要繼續說謊、硬拗下去嗎？

王定宇和顏若芳被爆「同居」後神隱6天才露面，第一句話說「8千元租金太貴」，簡直得了便宜還賣乖，事後被罵再改口「怎連笑話都分不清？」隨後豪宅又陷入一套或兩套衛浴爭議，王解釋「房子很簡單，進去後一左一右，各一間衛浴。」至於太座，王先說知情，隨後再承認「太太很不高興」，但理由竟是被媒體騷擾，總之與我無關。

有就是有，沒有就是沒有，當事人不說，外界很難了解真相。但王定宇牽拖大學時和何欣純也是「同居關係」，就是心虛了。何欣純說了，4人分租3房，可不是孤男寡女，且當時你王定宇結婚了嗎？

王立委無疑做了一次錯誤示範。明知一男一女共處一室必引是非，不避嫌也就罷，還一副硬拗自己永不犯錯的模樣。更惡劣的是，牽拖一堆人。先拿太座當擋箭牌，接著是立委同學，最後不忘消遣顏若芳，「男性政治工作者坐過她的便車比比皆是」，既不厚道，且有汙名化之嫌。

民進黨過去不斷強調性平，談起性平總正義感十足的范雲，如今消聲匿跡豈不可笑？而作為國會議員，按理行為舉止應為人表率，日、韓議員若犯此等錯誤，早自辭證清白，否則就難逃眾口鑠金。再看你臉皮有多厚吧！說謊總要付出代價，出來玩，遲早是要還的。