三國演義的開頭：「話說天下大勢，分久必合，合久必分」，國人耳熟能詳，也視為理所當然，卻不知此乃歷史的鬼打牆。過去說，正是農民起義和農民戰爭成了歷史進步的動力。其實，每次起義的勝利都只是換個人當皇帝，歷史回到起點，哪有什麼進步！更何況中國歷史上的開國皇帝大多出身官宦世族，出自底層農民的只有朱元璋這個特例。如果以參與的主體來定性，則歷史上幾乎沒有不是農民的戰爭，所以很需要換一個角度來認知這種「分合」。

所以「分久必合」，不是什麼人心思定。小民百姓無論怎樣思定，他們都不過是豪強刀俎上的魚肉，不足以使天下統一安定。豪強集團更不可能思定，他們不幹掉對手，一統天下，則無法安定。而這才是 「必合」的根本力量。

在這個過程中，只有最卑鄙無恥，最沒有底線的才能勝出。不信，請看鴻門宴放了劉邦的項羽，因為尚存一絲善念，結果身死劉邦之手，而以婦人之仁為天下笑。相反，弒兄殺弟，逼父篡位，突破人倫底線的唐太宗卻成了千古一帝。

可見，誰有底線誰就被幹掉，這個逆向淘汰，競爭突破底線，比賽無恥的過程需要時間，所以天下 「分久必合」。

為什麼「合久必分」呢？第一代君王固然會輕賦薄徭，關注民生和穩定社會，更重要的是他把所有的功臣宿將都幹掉了。沒有公然對皇權的挑戰者，天下自然就在短期不會分崩離析。

所以要將有罪無罪的功臣宿將都幹掉，既有像朱元璋那樣，砍掉枝枒樹刺，讓子孫統禦天下不扎手，更重要的是保障現在政權的穩定。因為功臣宿將都不是省油的燈，他們離皇位只有一步之遙。

當年大家平起平坐，甚至我還是你的上司，憑什麼今天你坐天下，我們就坐不得。更重要的是，他手下的強兵悍將，還想繼續水漲船高，他不當皇帝，下屬們就無法加官進爵。皇帝非常明白這樣的博弈格局，所以只能先下手為強，於是功臣宿將的命運只能是「狡兔死，走狗烹」，不管他們有沒有謀反，都將被一網打盡。

幹完功臣宿將後，皇帝勢必進一步強化郡縣制，他奉天承運，委任官員，通過他們管理家天下。只要各級官員忠誠於他，就能實現「威加海內兮」的榮耀，卻沒承想郡縣制的運行機制一定背離皇帝的初衷。因為官員的權力來自皇帝，他們職責就是侍候忽悠好皇帝，所以他們只能比賽舔菊和阿諛奉承，行賄送禮，否則，無法立足於朝堂之上。侍候忽悠皇帝要有資源，所以官員們轉過身來，一定要向下屬加倍索取精神與物質的賄賂。所謂上有所好，下必甚焉。

所以郡縣制就是大皇帝與小皇帝並存，大流氓與小流氓共生；正直廉潔幹練之士被淘汰，奸佞貪腐顢頇之徒彈冠相慶。儘管歷朝歷代都有清官廉吏，但是，他們既不符合郡縣制的運行機制，也不具有統計意義。因為這些官員像寄生的毒瘤一樣盤剝和消耗社會資源，它們存在越久，對社會的損害越嚴重，最終一定超過社會的承受力。此時再遭遇外敵入侵或自然災害，百姓只能揭竿而起，豪強世族趁勢取舊皇帝而代之，這就是「合久必分」的邏輯。

怎麼才能走出這樣的迴圈呢？歷朝歷代無非是對官員的道德教育，修身養性，廉潔奉公，愛民如子，但是這只能延長一個朝代壽命，卻改變不了「分久必合，合久必分」的趨勢。因為少數官員的道德自律無法惠及所有的百姓，更何況郡縣制的生存法則與道德要求相悖，少數官員難以堅持，別人也無法向他們學習。孟子提倡的「民為貴，君為輕，社稷次之」，不僅做不到，做到了也無法持續，甚至沒有意義。因為能善待百姓的帝王在歷史中寥落晨星，更重要的是即便善待百姓，也不過是把他們當作臣民，而不是主人。

現代文明要求的不是居高臨下的善待，而是由下而上地順從，這就需要百姓自覺爭取成為主人，並將君主馴服為僕人。

也就是說，只有在觀念上明確，制度上保障，天下是天下人的，誰也不能得，更不用說君臨，我們才能走出千年分合迴圈的黃宗羲怪圈。（作者為大陸學者）