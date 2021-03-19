美國國務卿布林肯。(圖/路透)

美中外交國安高層會談18日在阿拉斯加州安克拉治登場。這是美國總統拜登就職以來，中美首次的高層官方會談，深受國際矚目。儘管雙方外交團隊都先打預防針說不抱期待，但出乎外界預料的，雙方在第一場閉門會議前的開場白即大打口水戰，且完全不顧會議規範與外交禮儀，火力全開。

這場美中2+2會談，美方由國務卿布林肯與白宮國安顧問蘇利文領軍，中方由中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪及中國大陸外交部長王毅率隊，原先規定第一場閉門會議前的開場白中4人各講2～4分鐘。但布林肯一開口就痛批中國破壞全球穩定，並抨擊大陸在新疆實行種族滅絕、鯨吞蠶食香港自治、戕害台灣民主；蘇利文則表示美國無意尋求對抗，但歡迎「激烈競爭」。

美方二人用了10分鐘已經超時，未料楊潔篪一上場就滔滔不絕講了18分鐘，反嗆美國不能代表全世界，更沒有資格居高臨下對中國指手畫腳，並舉黑人人權遭到迫害為例，奉勸美國先管好自己，並堅稱台、港、新疆是中國內政，不容他國置喙。王毅則譴責美國「長臂管轄」，並說美國這個毛病要好好改一改了。

一向形象溫和的楊潔篪突然變得比戰狼還戰狼，顯然惹火了布林肯，決定強烈反擊，還要求原本應該在閉門會談前離席的記者留在原地，以記錄美方的回應。布林肯除了為美式民主辯解聲稱美國不是不會犯錯但都會自我反省之外，更進一步提出更多實例譴責大陸不遵守國際法與破壞國際秩序。

更狠的是，布林肯在自己講完之後，決定不讓中方有「回嘴」的機會。布林肯一面下令清場要記者走人，一面下令閉門會議開始，讓中國代表團瞠目結舌，抱怨「難道這就是美國的外交風度？」顯然，美方選擇在阿拉斯加開會，目的就是要享有主場優勢。

根據媒體報導，雙方在閉門會議中的氣氛仍是很差，儘管會中觸及氣候變遷、防疫、防擴散、朝鮮半島非核化等議題，但美中官員都「餘怒未消」、針鋒相對，正符合外交上「坦率會談」的定義。在外交術語中，「坦率的會談」（candid discussion）就是各說各話、沒有交集。

在美中2+2會議之前，由於疫情之故，雙方早就約好不一起用餐，但連營造談判氣氛的私下交流與夜間會談也一概全免，甚至閉門會議一結束，大陸代表就奪門而出衝上禮賓車回到下榻旅館，這也是中美交往以來所僅見。

在此次中美高層會談之前，拜登總統先是參加「四方安全對話」視訊峰會，接著美日、美韓兩場2+2會談登場，都可看出美方對最後上場的美中會談是有備而來。從布林肯此次所說的「要合作就要依照美國的方式，要競爭美國歡迎，要對抗美國也會奉陪！」的大白話，就可看出拜登政府的強硬立場了。

但對中方而言，從楊潔篪、王毅多次呼籲美國停止干涉台港藏疆事務，中國駐美大使崔天凱進一步表示主權議題寸步不讓，也表明了中方的核心利益沒得商量。楊潔篪更在會中高調說「美國已沒資格再高高在上對中國講話了」。中美雙方各自有堅持，加上互嗆的會談氣氛，實在很難在實質議題上有任何進展。

這次美中高層會談發展到劍拔弩張的地步，主要是談判前的氛圍欠佳，美方接連出手，加上兩邊都沒有讓步的空間與本錢，且在預設彼此立場的情形下，愈演愈入戲，甚至超過原先的劇本，將最早設定談判不歡而散的戲碼，演成一齣美中各自定調留下未來相罵本的鐵公雞大戲。

但要說美中關係已完全回不去，可能又言之過早。正如布林肯所說，美中高層對話之後，暫時也許不會有後續會談，但若彼此在行動上有所進展，倒也不是不可能重啟對話。未來中美關係的發展仍有待觀察（作者為淡江大學外交與國際關係學系榮譽教授）