針對兩岸交流，陸委會主委邱太三表示兩岸對「九二共識」的解讀不同，雙方能否找到最大公約數，能否有一個「建設性模糊」，就要靠彼此的智慧與態度。國防部長邱國正也直言，自己的國家自己救，「敵人要打多久，我陪多久」。

國人當然樂見文官談和平，武將保家衛國的豪氣。邱太三此次談話調性很軟，與上次提「春暖花開」一樣，態度也很溫和。縱使國民黨內部對九二共識也有不同意見，邱太三此刻提出「建設性模糊」的思考，是鼓勵兩岸對話的第一步。

關鍵在於，中共官媒也認為邱太三的談話擺出了願意談的姿態，兩岸破冰的機會看似大了些，但關鍵問題仍然未解。

民進黨試圖繞開「九二共識」，因此邱太三希望以「建設性模糊」開創兩岸建設性的互動及交流，但這與北京設下的兩岸恢復對話前提，並不符合。

這是陸委會首次提出「建設性模糊」的說法。其實蘇起設計的「九二共識」本來就是一種模糊，從實務經驗來說，九二共識缺乏防禦性思維，國民黨宣傳「各表」，陸方卻一開始就擺明只說「一個中國」，閉口不言各表。

眾所周知，原先「九二共識」的語意內涵，北京就是主張兩岸以各自表述的方式，堅持一個中國原則。換句話說，陸方只要一個中國，不管是什麼共識都好。而國民黨主張，一個中國原則的內涵由雙方各自表述。這是一種模糊，原來國共雙方都還算滿意，彼此對內對外都可以解釋。

諷刺的是，我方政府不斷表述中華民國，陸方卻充耳不聞，北京的加註讓「九二共識」變成大陸單方的主張。這種沒有中華民國的論述，台灣老百姓難以接受，連國民黨主席江啟臣也覺得有壓力，更進一步引起國民黨黨內意見分歧。

現在的關鍵在於，北京會如何應對蔡政府提出的「建設性模糊」？對大陸來說，「九二共識」都已寫入十九大的政治報告了，這該如何模糊？

筆者認為，若北京也希望打破兩岸僵局，方法之一是陸方退回國民黨的立場，容許各自表述。方法之二是利用蔡政府提出「建設性模糊」的時機，接球來調整政策。蔡英文總統也曾說過，尊重1992年兩岸兩會秉持相互諒解、求同存異的政治思維，進行溝通協商，達成若干共同認知與諒解的歷史事實。所以雙方仍有各退一步的空間。

儘管北京已做好了融合發展、武力威嚇的兩手準備，要大陸退到這一步，看似很難，但歷史的經驗看來，政策髮夾彎也不是不可能的。

當年季辛吉密訪中國之後，中共不是完全調頭了嗎？再者，「九二共識」不就是繞開「一個中國」嗎？國共兩黨在「一個中國」糾葛了50年，之後冒出「九二共識」，繞開了「一個中國」的難題。此刻兩岸被「九二共識」糾纏了近30年，解鈴還需繫鈴人，北京若能再繞開一次，兩岸或可展開新局。（作者為台北海洋科技大學副教授）