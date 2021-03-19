王定宇的桃色新聞，無辜牽扯上何欣純，細揆王定宇的用意，顯然是企圖以「烏賊戰術」淡化他與顏若芳「同居」的問題，但因為犯了三個明顯的錯誤，反而欲蓋彌彰，讓民眾都知道他其實真的是心中有鬼了。

首先是時空錯置的問題。40年前，學生在外住宿，因風氣未開，向來是男女分住的，鮮少混居的情形，我在1977年大四的時候，在師大龍泉街賃屋而居，三個房間、一個大客廳、一間浴室，其中最大的一間租給女生，在當時就有人持異樣的眼光看待，以為男女混雜，有違風俗；當時《中國時報》還派了一個校園實習記者作採訪，頗引以為奇。但當時實在是因房租太貴，不得不分租出去。但當時人心淳樸，除了覺得不「雅相」之外，倒沒有人會懷疑其中會有若何混亂的男女關係。

何欣純的年代，已是1990後的事了，台灣雖說風氣漸開，但也不過就是「同居一屋」而已，為了儉省開支，即便男女合住真的有極大的不方便，但也只能暫時忍耐。王定宇硬是要將當時多人「分租」說成是「同居」，當然是故意撇清，殊不知2020年的風氣，早已是有急遽的變化了，如何能夠相提並論？現在男女合租一屋，王定宇不可能不知道通常是「情侶」關係，欲藉此將自己豁免嫌疑，以張飛打岳飛，還拉上個關老爺作墊背，難怪何純欣會氣得跳腳了。

其次是王定宇忘記了自己的身分，當初他不過還是個學生，既無公職，又未結婚，因經濟因素賃屋合租，自是名正而言順，但他目前貴為立委，有兩套免費可使用，又是有婦之使君，怎可與當時相提並論？

王定宇這些年來，以其彪悍的論政風格，搏取到層峰關愛的眼神，更有媒體撐腰，故迅速成為黨內新星，自以為其他同黨僚屬，無論如何也不會不買他的帳，何純欣不過一位新人，拿她當擋箭牌，棄車保帥，料定她也不敢不從。未料因此事攸關人身清白，何純欣不甘無辜受辱，挺身而出，即使拚命傳簡訊也挽救不回了。

孟子說，「詖辭知其所蔽，淫辭知其所陷，邪辭知其所離，遁辭知其所窮」，王定宇肯定是想用「遁辭」來為自己開脫，以「詖辭」混淆視聽，以「淫辭」陷人於不潔，而心中「邪辭」更是無所不用其極了。「生於其心，害於其政」，還有臉面立足於立法殿堂嗎？

（作者為大學退休教授）