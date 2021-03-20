高雄左營蓮池潭邊的三牛牛肉麵，雖然店面不大，名氣卻是超級響亮，不管平日假日，用餐時間總是擠爆，每日現宰牛肉口感軟嫩，清燉、紅燒盡展眷村美食功力，不僅台灣人愛，來朝聖的各國遊客更是絡繹不絕，店內多國語言對話很常見。

經營30多年的三牛牛肉麵位於勝利路上，招牌大大1個「犇」字，是走訪蓮池潭不能錯過的名店，店家自豪每日現宰的牛肉、手桿麵條超新鮮，堅持不用味精。清燉湯頭只靠牛大骨、牛油、洋蔥淬鍊原味，加入老薑、中藥材燉煮，香氣含蓄；紅燒則以醬油、花椒、八角熬出濃郁甘甜。

湯頭實在而不搶戲，恰如其分地襯托主角牛肉的不平凡，每碗牛肉麵大氣擺上4、5塊厚切牛楠，店家用料毫不手軟，視覺上已先加分，放入口中，令人驚訝完全沒有大塊牛肉的乾柴，油脂不只沾在肉塊外部，一咬而盡，連核心都滑嫩，初次造訪的客人此時難免脫口而出「哇！這牛肉好嫩」，讚嘆聲此起彼落，更為這場牛肉麵饗宴增添戲劇效果。

牛肉麵點餐櫃台復古，小菜自取，一走進店裡就讓人期待接下來要端上桌的傳統好味道。（林宏聰攝）

常見的清燉、紅燒湯頭之外，也有乾拌口味，若不指定，牛肉麵一律預設是咬勁渾厚的拉麵，想吃細麵可在點餐時交代，改麵疙瘩則加10元，調味料區另提供牛油，清燉、紅燒、乾拌都可適量添加，依個人喜好增強香氣。

老店面維持懷舊氣氛，店家近幾年搶進新光三越左營店彩虹市集，也與Ubereats合作，開拓不同客源；其實老店早已名聞海內外，店內時常有外國遊客造訪，日語、韓語、廣東話不絕於耳，常令本地饕客恍如置身國外。