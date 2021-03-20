想到終於有機會到重慶，心裡就有一股強烈的興奮感，因為這是第一次到四川，還是抗戰時期的陪都，更是最新的直轄市，看看重慶如何從李白口中難以上青天的棧道，成為抗戰時期最重要的大後方陪都，如何在日軍無晝夜的轟炸中繼續存活，發展成科技之都，更成為一帶一路的歐亞鐵路的起點。帶著這樣的悸動，我與中華兒女科技體驗營的夥伴們，開始了這趟別具意義且令人興奮的重慶之旅。

物流園區 實證所學

我最有興趣且與我的學業正相關的重慶景點，就是西部物流園區與重慶高速集團，從過去在甘肅聽到一帶一路的初步呈現，在西部物流園區，我看到了一帶一路的路上絲路正完美的成形。西部物流園區係依據團結村鐵路集裝箱中心站與興隆場特大型鐵路編組站所設立之內陸保稅物流園區，也是渝新歐國際貿易大通道之起站，自重慶出發，經蘭州、烏魯木齊，向西經北疆，再過哈薩克、俄羅斯等國至德國杜伊斯堡，構成一帶一路的路上絲路。

站在標誌著零公里的紀念碑前，我想著從那次在蘭州聽到一帶一路時的興奮，這一刻在這裡看到一帶一路的出發與落實，看著各家的貨櫃堆積著，看著建設大事紀，心中想著有多少的貨物要經過這條路線，送到過去所抵達不了位處千里以外的俄羅斯、波蘭與德國，就像歷史上輝煌的唐朝，隨著貨物與種族的遷徙，長安也曾經是國際知名的都市，這樣輝煌歷史或許能在可預見的未來看到，透過中歐班列的運作，讓更多的人與貨物進入中國，實現貨暢其流的理想，這是地處內陸的重慶過去所想像不到的現在與未來。西部物流園區與中歐班列之運作，更可使貨物的運輸從海運的二十多天，快速縮減到僅須十三天陸運就可完成，這其中所節省的時間成本與燃料成本相當可觀，對於物流業所強調的前置時間節省也具效果，未來這條路線或許也將會吸收高單價特殊產品之運送，而對習慣透過空運運輸的精密產業產生影響。

訪問重慶高速集團，我找到系統模擬與路網規畫的實際運用，尤其這學期剛學過路網規畫，我相信任何路網的運量與成本，都能透過運算與模擬求得最佳成本的目標。在重慶高速集團的控制室，我相信有這個可能，不須透過太複雜的方程式撰寫與過多的係數設定，因為電腦會解決運算的問題；我佩服在這裡工作的人，能夠將所學專長運用在高速公路，甚至是高速公路休息區的設置，這是我學系統模擬與路網理論的理想。

大足石刻 文化寶藏

重慶之旅讓我覺得收穫頗豐的三個景點，是大足石刻、仙女山與璧山，分別代表宗教文化、地質文化與小鎮文化，其中大足石刻代表了西元九至十三世紀石窟藝術的最高水準，展示了唐宋時期中國石窟藝術風格的發展與變化，從每一個雕像的的變化，過去學歷史提到的「儒道佛三家融合」也在大足石刻得到實證，從不同時期的石刻塑像，在「觀經變相」中，我感覺到不同時代的儒道佛所展現的不同面貌，這些像不僅融合過去石窟藝術的精華，在題材選擇、藝術形式、造型技巧、審美情趣諸多方面野隨著時代突破，更以民族化與生活化為特色，宗教裡常提到的善道與孝道也是主要的題材，可讓浮動的人心趨於寧靜。

在武隆區仙女山，難得地看到了雪與大草原一望無際的寬廣，的心靈沐浴在無邊無際的思緒中，享受了天人合一之樂；在天生三橋有更多的戲劇感覺，從變形金剛到滿城盡帶黃金甲，我彷彿化身為王派出至永福官驛暗殺蔣太醫的黑衣人，大自然鬼斧神工的視覺效果，不論是天生三橋獨特的橋中有洞，洞中有橋的山、水、瀑、峽、橋奇觀，還是從不同角度看到的青龍偃月刀或鯉躍龍門，以及如老鷹展翅高飛的神鷹天坑，在在都讓我驚嘆大自然造景的神奇與獨特。

博物館內 重溫戰史

抗戰史在四川也是一部血淚史。這次來到蓋在防空洞的建川博物館，從張之洞創立漢陽兵工廠開始，到抗戰時得陪都重慶，再到抗戰勝利後回歸一般兵工廠，讓我瞭解到重慶作為抗戰最重要的大後方，如何將全國最重要的國防工業從全國遷到重慶來，這條路途是如此艱辛困難；博物館的創始人樊建川曾說他真正走進抗戰文物是因為內心得震撼--二十餘萬川軍以低劣的武器裝備配以高昂的士氣出川抵禦日寇，加上歷年徵集的莊丁，共有三百萬四川人趕赴沙場，而最為人所讚揚者，即為劉湘拜別四川鄉親，率領川軍子弟徒步千里，出川抗日一去不復返的事蹟。此後，在中國戰場上各地都可見到川軍的影子。其中三名川軍上將，包括李家鈺上將、王銘章上將、饒國華上將，均為抗日救國壯烈犧牲。

『抗戰勝利，我們中華民族犧牲太多，這段歷史需要被流傳下去，我們年輕人必須要記得。』這段話是我在記者訪問時說的，中華民族在抗戰中的犧牲與傷痛不可遺忘，而這也是「歷史可以被原諒，但不可以被遺忘」的真正意義。

重慶之行也讓我體驗了網紅上身的感覺，尤其在洪崖洞與璧山縣。洪崖洞最早可以追溯到明初，戴鼎築重慶城時，當時一共建了十七道門，分九開八閉，而洪崖門是閉門，隨著戰爭、水患與居民遷徙，洪崖洞兩側的懸崖下便開始建起一排排吊腳樓，因為層層疊疊，錯落有致，似搖似晃，構成重慶城特有的風景。在蒐集洪崖洞的故事時，看到了宮崎駿動畫神影少女的資料，由於洪崖洞的吊腳樓是相當特別的建築形式，隨意而建，呈現不規則排列，入口廣場上的雕塑作品更體現出吊腳樓的建築風格，而神影少女中的湯婆婆湯屋恰巧也呈現這種造型。在此，很榮幸，我和本團領隊郁主席拍下唯一的一張合影。

一生只為那條魚

在璧山縣─著名歌曲小城故事填詞者莊奴最終居住之地，我寫了「一生只為那條魚」的故事，來鳳魚是四川江湖菜之一，係有著歷史的魚，由於明末清初時來自江南魚米之鄉的移民來到來鳳，他們把江南烹魚的技藝帶到了巴渝，與巴渝川味結合形成包容閩、鄂、粵、湘等菜風味與川味合一的來鳳魚。傳說康熙年間，來鳳驛有位名廚師唐聾子，善於烹魚，能烹製出魚品十餘款， 直到現在以經營來鳳魚的食店已經達到一百二十多家，競爭促使來鳳人不斷專研烹魚技術，品種花樣層出不窮，這次能在重慶璧山吃到這道江湖菜，我感受到歷史在口中經過，感受到不同菜系的融合撞擊，也粗淺體會到「一生只為那條魚」的美味傳承。

本文由台北市兩岸人民交流服務協會提供