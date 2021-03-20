受到氣候變遷加劇的影響，慕尼黑再保險公司於今年年初曾經公布報告，指出2020年颶風、野火與洪水出現次數突破歷史新高，導致全球去年天然災害損失高達2,100億美元。而台灣雖然幸運的在去年未曾遭受極端氣候變遷所導致的重大災損，但所謂「覆巢之下無完卵」。以降雨量而言，台灣每年平均約2,500公釐的降雨量，是全球平均值的2.6倍，算是降雨相當豐沛的國家地區，因此實在很難想像竟然也會面臨旱災、水荒的情境。

然而，根據經濟部水利署的資料，台灣的降雨量從去年6月迄今，桃園以南的降雨量只有歷年的二至六成，而從新竹至嘉義地區水庫集水區的降雨量更是歷史新低，平均降雨量少了100毫米，導致全台水庫的有效蓄水率都比往年大幅下降。而這種前所未見的旱象，不只讓各地面臨供水吃緊的新挑戰，影響所及則涵蓋了農作物被迫休耕，以及眾多工業園區因缺水而可能衝擊產業的正常運作。

面對這種旱象所帶來的衝擊，經濟部長王美花16日在立法院備詢時表示，針對每年產值逾1兆元的新竹科學園區所面臨的缺水衝擊，經濟部已在新竹地區調動臨時機組，興建緊急的海水淡化廠供應廠區用水。

同時，水利署長賴建信也在同一天召開記者會，宣告未來10年預計投入1,600億水資源建設，採取包括加強再生水、新增海淡廠、區域調度、降低自來水漏水率、新設人工湖、取伏流水、水庫清淤等七大策略。預估2031年後，整體供水量每年可增加10億噸，以根本化解旱象所帶來的缺水困境。

除此之外，為落實節約用水，賴署長也針對擬議中的開徵耗水費新制，說明將考量產業性質、豐水期與枯水期時間、產業節水、使用再生水及循環用水等情況，制訂更為細緻的耗水費。在與各產業充分溝通後，力拚年底前就可以開徵。

綜觀經濟部面對當前嚴峻的旱象，對台灣經濟發展可能帶來衝擊影響的回應對策，如果從現在最流行的用語，這些對策實在算不上是「超前部署」。

再進一步檢視這些「緊急應變措施」，其中組建新竹緊急供水的臨時海淡廠，以確保整個新竹科學園區的生產不致斷鏈，務實的來講，至少總比毫無作為來的好些！

其次，有關規劃啟動七大短中長期抗旱策略計畫，雖然經濟部也分別預設了各項策略到2025年時所能獲致的績效數據。但是如果逐項檢視，顯然還有許多課題有待釐清或整合，才不致於淪為紙上空談。

例如其中提到要新設人工湖，期待總庫容量能從目前的831萬噸，四年後能達到2,161萬噸，但至少目前並無明確的新人工湖設置地點。而如果參照當年曾規劃興建高雄美濃水庫，卻遭地方及環保人士的反對以致無疾而終，則這個解方的可行性其實仍存有變數。

再如水庫清淤，設定目標是希望到2025年時能較目前增加近300萬噸的供水量。但水庫清淤過去並非沒有執行，也投入不少資源，但不只成效有限，更嚴重的是，如果台灣旱象未來成為「新常態」，則想要提升水庫有效蓄水率，豈非緣木求魚！

倒是增加伏流水的供應量，鼓勵產業使用再生水，乃至於增設海水淡化處理廠，相對應是較可掌握的供水解方。不過，根據經濟部提供的資料，目前在興建中的海淡廠已有三座，規劃中的還另有三座。這些新建工程能否順利啟動，還需列入跨部會整合程度，以及環保、地方人士是否認同等不同變數之評估。

至於另外兩個解方，建構區域調度網絡，預計四年後可實現每日超過100萬噸的供水，自然是值得期待。但這種跨域調度機制的運作，還是要面對地方本位的風險變數。而自來水漏水率的降低，相形之下，則是主管部會可操之在我的解方。但因為偏低的水價，使自來水公司明知漏水率偏高，卻因缺乏經費只能坐視漏水率逐年升高。是則此次的水荒，容或成為可以化解此一困境的契機了！

當然，除了這七大對策之外，建構一套合理可行的耗水費徵收機制，同時也啟動對一般用戶自來水價的合理調整以杜絕浪費。如能相輔相成，除了化解一時的旱象，進而養成全民與產業節約用水，落實水循環運用的新機制，這也將是台灣面對旱象危機時所可能轉化出的新契機了！

(工商時報)