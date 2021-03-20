在《西遊記》中，唐僧師徒一行四人來到了平頂山的蓮花洞，遇到了金角大王與銀角大王。金、銀角兩大王原是太上老君守丹爐的童子，偷來幾種太上老君的寶貝，其中有一個紫金葫蘆，甚是厲害，只要呼喊對方的名字，對方應承了，就會被吸入葫蘆中，一時三刻化為血水。孫悟空心知厲害，故意取巧，假冒了個「者行孫」的名字，心想這名字是臨時混充的，應答了也是無妨，因此就回應了一聲，果然就被吸入葫蘆中了。

壽司郎的改名鮭魚之亂，其實就是個紫金葫蘆，祭出一個優惠活動，就引發了許多膚淺、草率的年輕人，紛紛改名響應。但無論如何搞笑、戲謔的改換，你仍然還是你，不會是鮭魚，卻在無形中暴露出自家貪圖小利的淺碟心態。紫金葫蘆所收的是「假名以亂實」的貪嗔癡之心，壽司郎的優惠活動，居然能吸引到數百位年輕人的紛然改名，這一個紫金葫蘆，也照鑑了此一部分年輕世代的取巧與貪婪。

金角銀角的紫金葫蘆，吸入了孫悟空之後，才有機會喫得唐僧肉；壽司郎的優惠活動，吸引了這群「假鮭魚」，報章雜誌紛然報導，所獲得的效益，又將會如何？這是很可以深思的。

其實，金角銀角的紫金葫蘆是偷自太上老君的，真相大白以後，仍然被太上老君索取回去；然而，這群盲目的鮭魚，又將「歸於」何處？