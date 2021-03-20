針對民眾對衛福部和指揮中心在疫苗採購流程的疑慮，立委陳玉珍18日突襲成立疫苗調閱小組。行政院長蘇貞昌對此撂下狠話，抨擊調閱小組會害我國買不到疫苗。但立委關心民眾健康為疫苗把關，不應該嗎？

衛福部最近就被踢爆，台灣拿到的這批11.7萬劑AZ疫苗，根本不是我們原本應該買到的，而是韓國買了之後不要才送過來台灣的。所以當初不但來得突然、來得蹊蹺，連有效期限都只剩WHO官方公布6個月的一半3個月。你說，完成訂金付款的AZ疫苗都拿不到第一手貨源，蘇院長還擔心人家賣不賣給我們，說給誰聽？如果我們都在回收人家不要的疫苗，民眾還敢施打嗎？

台南市長黃偉哲日前曾說，他覺得台灣人很奇怪，疫苗沒來的時候罵政府太慢，疫苗來了以後又不敢打。他說這叫奇怪，但如果是這批疫苗背後有這麼多疑慮，衛福部跟指揮中心又不跟民眾說清楚，就連記者會上問個問題都要被嗆：「為什麼要告訴你？」面對政府這樣不乾不脆、不清不楚的態度，民眾會擔心也是人之常情。這應該是叫「理性」，一點也不「奇怪」。

用納稅人的錢買疫苗出問題已經失職了，現在又不把話說清楚，更是違背了代議政治和民主社會的基本原則，政府現在的表現才比較「奇怪」吧？