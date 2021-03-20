民進黨掙脫藻礁議題泥淖的方式，選擇集中攻擊「重啟核四」公投。國民黨的因應，則是與核四議題切割，反擊民進黨轉移焦點。

關於能源政策，藍綠政治攻防看久了，愈看愈噁心。對一般庶民而言需要知道的是，目前的世界潮流，「減碳」才是主流，「反核」已是涓涓流水，而上次公投，台灣多數民眾支持「以核養綠」，這才是正途。

核廢料是「怎麼處理」的問題，而不是「不能處理」。但空汙卻是「無法處理」，天然氣只能「減碳」一半，怎麼比得上核能「無碳」？簡單算數不需要多作解釋。核廢料可以封存，PM2.5無法封存，簡單是非題，小學生都能作答。

兩害相權取其輕，當然應選擇核能作為暫時性方案，而非天然氣。

根據2020年氣候變遷績效報告，在人均排碳量上，台灣是世界平均值的近3倍。事實上，台灣是東亞減碳績效的最後一名。

能源政策是讓台灣減碳表現惡劣的主因，因為目前台灣80%倚賴火力發電。以猛烈的手段廢核，使台灣不得不依賴高汙染發電廠。以天然氣取代燃煤，雖能降低排碳量，但與再生能源一樣，此法利用濕地，林地，破壞生態。減碳是為了保護環境，方法卻是破壞環境，根本矛盾。

從肺癌與護國神山的例子可見，能源政策高度攸關民眾健康，生態環境與台灣命運。但台灣的能源政策卻是鬼打牆。