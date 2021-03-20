有關立委王定宇和總統府發言人顏若芳的「桃色新聞」，在媒體群中都有廣泛報導，但「三立」電台視若無睹，連一則新聞都沒有發，而對同樣是「桃色新聞」的「江宏傑與福原愛」事件，卻披露極多，在比率上相當失衡，令人懷疑這是因「三立」高層施壓的結果，故此有民眾出馬檢舉。

據NCC主委陳耀祥的說法，此一檢舉已經受理，並函告「三立」，必須說明，一、兩個月內就會有結果。衡以NCC處罰中天新聞「報導比率失衡」而裁罰的先例，NCC會以何種方式處理，就令人關切的了。

在我看來，NCC處於騎虎難下的局勢中了，不罰或輕罰，一定都會被批評成「雙標」；重罰，又恐怕會得罪了民進黨海派。NCC所面臨的是個「作法自斃」的僵局。

「三立」其實是不該罰的，道理很簡單，有哪一條憲法或法律規定了媒體必須非得報導哪一個新聞的道理？台灣又不是專制政體，在「新聞自由」之下，誰有資格規定哪一個消息可報、哪一個不可報？緊緊盯咬「江福」，而對「王顏」網開一面，「三立」自有其立場及揀擇標準，如何可以強加範限？莫非台灣已走入了專制社會，連「不報」的自由都沒有了嗎？而且是非由閱聽眾去判斷，愛看不愛看，遙控器也在閱聽眾手中，NCC是要管什麼？

但是，同樣「中天新聞」的例子，中天卻因綠民的頻繁檢舉而挨罰、挨關，更是違反了「新聞自由」。有哪一條憲法、法律，規定了「報導比率」應是多少？有誰規定這是新聞自由的標準？可NCC卻不顧一切的嚴苛執行了。

「中天新聞」本是不該罰，更不該關的，卻是挨了重罰且被關；NCC對「三立」會如何裁量呢，大家都準備在看「雙標黨」的好戲了。

我認為，「重罰」是絕對不可能的；「不罰」又交代不過去。最多作作樣子，形式上來個輕罰，反正「三立」財力雄厚，也未必會有損傷。但是，最可怕的也就在這裡，NCC等於是媒體幕後的黑手，完全可以將魔爪伸入媒體之中了。此例一開，才真正會造成對「新聞自由」的更大戕害。

NCC號稱「獨立機關」但是否真正「獨立」，大家都心知肚明，所以當然是以「雙標」裁量一切的；但是，雖未「獨立」，卻偏要裝弄成一副「獨立」的模樣，這就好像東施硬要效顰，更在臉上塗脂抹粉，混充美人，令人作噁了。

（作者為大學退休教授）