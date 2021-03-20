繼美國白宮2月22日因為新冠肺炎病逝人數超過50萬，降半旗哀悼後，3月17日再次降半旗，原因是亞特蘭大發生槍擊案，造成8人死亡，其中6名為亞裔女性。

不像新冠肺炎那樣難以捉摸，美國警方非常迅速地逮捕了一小時之內連續血洗3家按摩院的兇手，竟是一個才21歲的大男孩。要說他與受害者私人之間有甚麼深仇大恨，實在太過牽強，於是近日美國社會又掀起關於種族歧視的討論，連美國總統拜登都呼籲尊重亞裔美國人；擁有亞洲血統的副總統賀錦麗更誓言與亞裔美國人站在一起。

美國建國二百多年，以民族大鎔爐自豪，憲法也明文規定人人平等，但種族問題始終如一條暗流，深埋在社會底層，隔一段時間就冒出來湧動。例如目前正在審判的白人警察對黑人嫌犯壓頸致死案，掀起「黑人的命也是命」運動，不知道這次6位亞裔犧牲者會不會在美國造成類似效應，亞裔會不會一反過去忍氣吞聲的態度，站出來保護自己，爭取權益。

這幾天部分美國媒體報導分析案情時，認為或許與前總統川普的言行有關，因為他任內長時間、經常性、高分貝的針對中國，去年新冠疫情爆發以後，川普「武漢病毒」、「中國病毒」、「功夫流感」不離口。總統大選期間，幾乎每個造勢場子都把中國拎出來罵。

根據一個名為「停止仇恨亞太裔」的組織統計，去年3月至今，美國各地共有超過3800件仇恨亞太裔的案件，未來並且有持續增長的可能。這就意味著，川普任內強力形塑的針對某一群體的負面印象，縱使現在他已卸下總統職位，這種話語仍然在社會上流布發酵，以至於亞裔近期在美國被莫名其妙辱罵；在路上走路隨機被推倒，甚而被槍殺（在一個3億人口，擁有3億支槍的國家）的事件層出不窮。

最近另一個熱門新聞是英國皇室哈利王子與妻子梅根接受著名主持人歐普拉採訪，提到他們的兒子出生前有人懷疑嬰兒的膚色有多黑，曾經讓梅根產生厭世的念頭。

因此我們不禁要問，殺人的真是槍嗎？還是仇恨偏見的語言？用槍殺人要依法處理；用槍殺人必須付出代價，那麼用語言殺人呢？如何追究責任？希望那些掌握發聲工具，壟斷話語權，操弄言論風向的人，能夠記取這些悲劇的教訓，慎言慎言！（作者為人間福報前社長）