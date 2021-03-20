拜登政府上台之後的首場外交高層會談終於如期在阿拉斯加登場，而會前的慣例寒暄環節意外成為各方媒體關注的焦點，甚至連閉門會談的實質內容都被擠下媒體版面。

不出意外的是，這又是一場立場站隊、各自解讀的爭鋒，大陸媒體齊轟美方不講待客之道，認為美方超時在先，後又在自己回應完之後就驅趕記者，當然最重要的還是美方「不講武德」，在寒暄階段就拋出一系列激烈批評的言詞，大陸自然必須予以回擊。而美媒又是另一套敘事邏輯，對美方的超時輕輕帶過，重點渲染中方長達16分鐘的開場白，試圖用中方超時的問題掩蓋美方先超時的問題，至於美方的激烈言詞也被視為理所當然。

當然，觀察家不會被這些小兒科式的政治言行所迷惑，他們還是會回到中美關係的現實邏輯，認為雙方都意在對內宣傳，透過展現強硬姿態以回應各自內部愈演愈烈的對立情緒，而真正重要的對話，還是發生在閉門階段，彼此的清單交換和利益折衝，以及如何在川普亂局之後重新梳理錯亂的中美關係乃至國際格局，才是這場會談的關鍵。

不過，閉門會談的內容畢竟不會輕易對外展示，這場會談的具體成果，最終還是要透過後續雙方政策的變化倒推出來，於是，這場激烈爭鋒的寒暄環節反而成為唯一可供觀察的對象。對比過去，美方不按套路出牌的作法並不鮮見，或者說，不按套路出牌正是美方的套路，他們利用大國地位，經常跳出事先確認的安排，不過美方也不會超出太多，以免授人以柄，而對話的另一方通常也就只能忍一忍，以期盡快進入實質對話階段。

但這次中方的表現顯然也讓美方始料未及，大動作的回擊也讓剛上任不久的美國國務卿布林肯有些措手不及，當然，布林肯也沒有露怯，還是在第一時間做了回應，守住了世界第一大國的顏面，但也讓自己處在大陸火力攻擊的射程範圍內，處處是標靶。

中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪在回擊布林肯的指控時，羅列的各種說法都是針鋒相對，在民主、人權以及抗疫等領域，大陸都指出美方的嚴重缺陷，並直接對美國指指點點，這可是美國人過去從來沒見過的，而大陸之前最多也就每年發表一本《美國人權白皮書》，在外交戰中也掀不起什麼波瀾。

「外交首重禮儀」，某種程度上這是實力不濟的自欺欺人，在利益攻防中處於下風的時候，只能依靠禮節上的平等來挽回一點顏面，如今則大不相同，中方敢於將中美兩個大國的激烈對立呈現在全世界面前，其實不光是對內交差的目的，更是一種自信的展現，大陸已經無須顧忌虛華的禮節問題，而是直接可以跟美國討價還價，而且也不必擔心美方會說出什麼難堪的話讓自己下不了台，因為美國自己的內部問題就已經讓其焦頭爛額，而美方展現的強硬愈多，後續要付出的代價也就愈大。

換句話說，這種自信不是一種盲目自大，而是深知自己的實力地位，更了解彼此的利益互補，只要美國政府還處於理性範圍內，中美間的衝突就可以透過對話化解。布林肯言談之間都意在展現過去那個美國的回歸，大陸想要提醒美國的正是，容易回歸的是那個理智的美國，至於那個強大的美國，恐怕還是未定之數