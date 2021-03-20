疫情的不斷蔓延，導致美國經濟的停滯和下滑，而美國民主黨對經濟開出的藥方是大量印錢，在拜登上任之前，近2兆美元的經濟刺激新方案已經在民主黨控制的國會醞釀了，並且還宣布了後續更龐大的印錢計畫。

美國在疫情後三輪「大撒幣」，國會先後通過2.2兆美元、9000億美元和1.9兆美元紓困案，共5兆美元，比打一場世界大戰還多。紓困帳面上都是借款，靠發行國債籌錢，川普、拜登兩位總統直接把國債赤字從24兆美元推高至30兆美元，以挽救民眾生活、為大中小企業紓困，這是「救命錢」。

美國國債在歐巴馬任內從10兆美元至19兆美元；川普任內從19兆美元飆至28兆美元，現在加上新紓困案，拜登任內年底即逾30兆美元，十年期國債利率已從4.5%跌至0.625%，每年僅支付國債利息即需近2000億美元，以聯邦稅收每年僅3.4兆美元計，還有各種固定支出，已非財政可負擔，美國借錢度日、以債滾債，愈滾愈窮。

拜登3月初與兩黨國會議員會晤，想再用2兆美元推動基層建設。借債投資帶動經濟成長，可創造就業和稅收，形成良性循環。但美國近4任總統國債飆升、很難永續，成為國勢衰退重要指標之一。

美元作為世界交易工具，石油、外貿等都以美元計價，不容挑戰。美國用全球最強大軍隊保護美元地位，可任性發錢紓困，不怕財政入不敷出，全球沒有國家具備這種條件和能力。美元作為世界貨幣，是全世界共同使用的，美國大量印鈔，全世界都要幫美國分擔通貨膨脹的壓力。

美元增發，美國政府會用兩招。一招是把銀行利率直接降到最低，比如現在銀行利率無限接近0%，當然，世界上還有更狠的，比如瑞典，直接 -1%，你到銀行存100萬，理論上要倒貼給銀行1萬。銀行利率降到0，就是逼著你把錢拿到市場上去投資去消費，因為你把錢放銀行不僅一分錢利息都沒有，美聯儲還拚命的印錢搞通貨膨脹，你不拿去投資，就是硬虧。

還有一個就是無限量化寬鬆（QE），什麼是無限QE？簡單說是給銀行放水，美聯儲無限購買市場上的美元國債，甚至購買美國垃圾公司的債務。 所以現在美元國債直接可以當美元用，即使國債利率降低到1%，但是相對於比存在銀行，收益率還是高，所以美債還是有人接盤。

如果一個國家透過不斷印錢來解決各種危機，其最直接的後果是經濟泡沫越發膨脹，經濟發展陷入更加惡性循環狀態，最後有可能刺破經濟泡沫，出現嚴重的經濟金融危機。

而美國作為世界通用貨幣輸出國，它採取瘋狂印錢的行動，會讓世界處在災難性經濟的邊緣，而此作法，就是用那些相對貧窮國家的經濟崩潰和人民陷入困難來付出代價。

美國和歐洲的經濟手段一般會彼此聯動，美國印錢，歐洲會跟進，世界各國也會被迫跟進。 那些對美國和歐洲一律公平准入的相對弱勢國家，由於本幣的國際信用不足，會導致手中的國際硬通貨幣外流，本幣貶值速率加快，物價飛漲，導致底層人民無論做什麼工作，得到的收入都趕不上貨幣貶值的速度，最後引起經濟大崩潰。

1929年美國放棄「金本位」後印美元最瘋狂的時候，在天量貨幣的衝擊下，從股票、債券、黃金到奢侈品價格都開始瘋漲，金融跨行業瘋狂兼併實體企業，但並不是為了擴大生產，而是打包到股市變成資金對賭的工具。實體紛紛破產，虛擬的金融繁榮最後成了空中樓閣。當美國虛擬繁榮崩盤的時候，美國及全球廣大地區都步入持久的大蕭條。

現在，美國民主黨擬議的印鈔程度，絕對值遠超1929年前上千倍，即使換算成現在的美國GDP基數，也已經達到了1929年的2倍程度。拜登的「無限量印錢」會不會寅吃卯糧、債留子孫？美國債多不愁，長年赤字怎麼收場？會讓世界重複「1929年的史詩級崩潰」嗎？且拭目以待。

（作者為美國華人學者）