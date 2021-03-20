陸委會主委邱太三在3月18日記者會上的談話，傳遞了清晰而明確的訊號，那就是蔡總統有誠意，也有善意恢復兩岸交流，改善兩岸關係。這在鳳梨風波衝擊兩岸關係、中美高層針鋒相對的緊張背景下，實屬不易。兩岸關係能否相向而行，擺脫惡性循環，關鍵就看這半年。

邱太三履新第一天期待兩岸「春暖花開」，尚停留在口頭宣示層面，此次邱太三釋放的內容非常實際，而且比上次更進了一步：第一，政府宣布重啟大陸商務人士來台，並表示正評估恢復探親往來，說明「疫情受控恢復交流」絕非說說而已，蔡政府已經動起來了。第二，針對陸媒有關九二共識的發問，邱太三首度提出「建設性模糊」的說法，表達願與陸方「求同存異」的思維。

如果從更大的國際格局看此次陸委會的正面表態，就更能領悟到重要的內涵：拜登政府先在「四方安全對話」（Quad）上對北京釋放強硬訊號，後在與日本2+2會談中明確提及台海，在18日舉行的中美2+2高層對話上，氣氛更是劍拔弩張、互不相讓。而蔡政府搶在中美對話前一天主動釋放兩岸善意，恰好說明台灣並不想被中美談判結果左右，以免處於被動的不利地位。

過去蔡總統曾表達想做台海地緣戰略的「棋手」，但北京一直以來都指責蔡政府挾美自重、淪為美國遏制大陸的「棋子」。然而，從此次邱太三的表態及所選時機來看，蔡政府的確有意以「棋手」思維主動提前布局，而非亦步亦趨跟隨拜登對中政策。由此可以解讀出，讓兩岸重回正軌，達成新的共識基礎，為台灣打造一個可長可久的台海和平架構，應是蔡總統第二任念茲在茲的歷史定位。

先重啟交流後恢復溝通

對於蔡政府釋放的訊號，大陸有感嗎？答案看似否定的。近日大陸國台辦發言人分別就鳳梨事件、台灣各方涉港表態、綠營對《農林22條》的回應、國防部長邱國正有關打仗等議題發言，通篇充斥強硬語氣，尤其針對邱太三的最新談話更顯尖銳。但閱讀新華社18日「兩岸防疫交流座談會」通稿的表述：努力促進兩岸交流恢復正常、逐步恢復兩岸直航、希望「小三通」盡速恢復，幾乎每一條都是對疫後恢復兩岸人民來往主張的正面回應，可以發現兩岸有共同的期待。

在傳統美中台三邊關係的思考脈絡下，兩岸關係只是中美關係的依變項，故外界主流觀點認為，兩岸關係短期內能否真正改善，主要還是取決於中美2+2會談結果是否以務實合作為主基調，否則美方仍不願兩岸走近，僵局還是難解。不過，蔡政府此次主動出招，北京亦心領神會地在邱太三談話的同一天舉辦座談會做出正面回應，這一輪善意互動反而給兩岸帶來思考：如何擺脫「棋子」思維、跳出「中美差、兩岸亂；中美好、兩岸穩」的怪圈，共同擔當起兩岸和平的「棋手」？

兩岸應該首先就「先民間、後官方」和「先重啟交流、後恢復溝通」的路線圖上迅速達成默契，不要在所謂前提問題上糾纏。大陸需要認識到，兩岸善意互信與交流合作是一組雙螺旋，只有先恢復民間交流，善意互信才有可能恢復，若兩岸重啟民間交流過程中涉及公權力或事務性溝通，應該採取彈性務實的方式，在既有兩岸管道下予以處理。蔡政府需體認，目前在民進黨全面執政、掌控輿論的現況下，一旦綠營內部發出不一致的訊號、或者繼續縱容反中噪音，完全無助於兩岸交流與互信的恢復，台灣已經不能再承受新一輪兩岸敵對與倒退的代價。

另一方面，兩岸應站在人民福祉的高度，在尊重彼此立場前提下，努力達成「建設性模糊」的共識。「建設性模糊」是邱太三回應大陸官媒提問時提出，這個訊號耐人尋味，可以解讀為紅綠雙方一次含蓄而有意的試探。不過，大陸很難退回「習五條」之前的模糊路線，而「一中各表」在台灣也難再有市場，要做到既「模糊」又有「建設性」，回到蔡總統2016年的就職演說尋求密碼與解方，而不能指望哪一方主動靠過來、放棄原有主張。

努力達成建設性模糊共識

正如邱太三此次重申「雙方既有事實與政治基礎」，若蔡政府能依據《兩岸人民關係條例》進一步做出更加清晰、更具建設性的兩岸關係表述，而大陸又能在不強求講出「九二共識」或「一個中國」情形下，對我方的表述予以某種程度的認可，此乃「建設性模糊」之目標。這需要溝通接觸方可達成，一旦「棋手」就位，棋局就會展開，兩岸的智庫人士、二軌學者是時候熱身了。