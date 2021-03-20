拜登總統上台被認為是改善美中關係的「拐點」，但兩國高層外交官員首度在阿拉斯加會面，卻演變為一場「沒有期待、絕不妥協」的尖銳言詞衝突及立場對立。兩強拉抬對抗態勢脈絡下，美方打破傳統，將台灣這個「根本分歧」問題搬上檯面，儼然成為兩大強權「極端競爭」指標，台海安全形勢將更為脆弱。

美國直接挑戰中國紅線

美國國務卿布林肯與國家安全顧問蘇利文在阿拉斯加州安克拉治，與中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪及外交部長王毅進行2天3階段會議。兩大強權戰略競爭影響世界局勢走向，會談因此備受全球關注，雙方代表也承受沉重壓力，絕不能表現軟弱，落居下風，雖然各方都不預期融冰或突破，但也未預料會演變成劍拔弩張的火爆場面。

美方對阿拉斯加會談勢在必得，除了重建美國全球主宰地位，更要為拜登執政奠定堅實基礎。在國內部分，積極推動1.9兆美元的紓困方案，加速經濟復興，同時擴大執行新冠肺炎疫苗接種，早日脫離大流行威脅。同時，啟動凌厲外交攻勢，從「四方安全對話」（Quad）峰會，到與日、韓的外交國防「2+2」對話，透過加強盟邦與夥伴的合作協調，落實從「實力地位」處理對中共的戰略競爭。

美國國安團隊更是高姿態，將涉及中共主權、領土及統一的香港、新疆及台灣等議題納入議程，希望藉此遏止中共的「侵略威嚇」及迫害人權行為，維護以規則為基礎的世界秩序。以往中高層對話，最敏感的台灣議題通常是在閉門會議中雙方各自重申立場，美方大都處於被動地位。而這次美方在會前就大肆宣揚，絕不迴避台灣等「棘手問題」。從華府、東京、首爾到安克拉治，美國一路批判中共「削弱台灣的民主」及強調「台灣海峽和平與穩定的重要性」。

在高姿態取得優勢地位同時，美方又放話降低會談的重要性，表示阿拉斯加會面並非中共宣稱的「高層戰略對話」，而是「一次性」會議，主要在「盤點」雙邊關係，會後沒有共同聲明，也沒有重大宣布，甚至連客套飯局都免了。《紐約時報》因此分析，美方為會談「設定了對抗性的氣氛」，注定會議難有圓滿結局。

面對面短兵相接時，美方開門見山直接挑戰中方不可逾越的紅線，雙方立即針鋒相對，甚至惡言相向，中方直陳美方「無端指責」，要求美國放棄動輒干涉內政，改一改「霸權行徑」；美方則堅持，中國在新疆、香港和台灣的作為，以及美國遭遇網路攻擊等不僅僅是內政而已，必須要明確、直接揭露。

面對更強大的中共壓力

最令人側目的當屬楊潔篪說，「你們（美國）沒有資格在中國的面前說，你們從實力地位出發，同中國談話」；美國不能代表國際與論，西方世界也不能；以及大多數國家不承認少數國制定的以規則為基礎的國際秩序。無論為了「大外宣」或「大內宣」，中方幾乎全面挑戰美國在戰略競爭的基本原則。

大陸國力或許仍不能與美國並駕齊驅，但已不再是吳下阿蒙，不願接受美國以上對下的態度，更反對拜登政府打著意識形態口號，拉攏各國圍堵中國。其次，中共企圖打破美國及西方國家壟斷世界秩序話語權。澳洲前總理陸克文解讀，中共的言詞更為強硬、尖銳，反映出中國的信心，他們的時代已經來臨，美國及西方處於不可扭轉的衰退中，這似乎也應證了「東升西降」論調。

世界權力結構及均勢不會因為一次會議或一席談話而轉變，拜登政府壓制中國的策略，將遭遇更頑強反抗，中共的作為可能更具戰鬥性、更專斷，逐漸不受美國壓力制約，這個模式如套用在台灣問題，美國對台灣安全保證的約束力可能弱化，兩岸關係及台海安定將面對更強大的中共壓力。美國外交關係協會資深研究員卜威爾表示，不預期美中會因台灣發生戰爭，但他會很憂慮。

雖然美中首度外交接觸火藥味十足，但雙方避免徹底破局，布林肯會後表示，這次會晤中共官員完成了兩大任務：表達美國及盟邦對中共一些行動的重大關切，以及展示美國的政策、優先順序及世界觀。

美國涵蓋軍事、外交、安全、貿易、科技全面性策略預定6月完成，目前正處於政策過渡期，阿拉斯加會談對政策形成有一定影響力，依趨勢分析，美中競爭升高將連動台海安全形勢，民進黨政府必須思考，單向依賴美國保護傘將難以因應新局。