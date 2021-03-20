中共十三屆全國人大四次會議，表決通過《完善香港特區選舉制度的決定》草案，將透過修改《香港基本法》的附件一及附件二，做出香港選制的改變。香港政府依此法案，送交立法會，通過後即實施新的選制。今年12月、明年的特首選舉，都將依新法辦理選舉。

香港選制的改變，主要是設置「香港特區候選人資格審查委員會」，審查選委會委員候選人、特首候選人、立法會議員候選資格 。審查的法律依據是《香港基本法》、《港版國安法》、全國人大常委會對《香港基本法》條文的解釋、以及香港本地法律 。

其次是擴充香港選舉委員會的人數，由1200人提升至1500人，將原來四大界別，增加了大陸全國團體香港成員的界別。除了原有負責提名香港特首和選舉特首外，又增加了負責提名和選舉部分立法會議員，最後則是改變立法會的議席和議員產生方式。立法會議席，由現在70席增加至90席。議員選舉之產生，原來是由地區直選和功能組別產生。現在又多了一個選舉委員會選舉產生。據了解，直接選舉縮為20席、功能組別30席、選舉委員會選出40席。

客觀來看，可以這麼說，「一國兩制香港方案」將主導香港未來的政治體制，北京政府這樣做的理由，正如全國人大常委會委員長栗戰書所說：「會議通過香港選舉制度的決定，表達的是維護國家主權、安全、發展力、維護香港憲制秩序的堅定決心。」

「一國兩制香港方案」北京政府在不得不為的情勢下，由全國人大四次會議 ，修正了《香港基本法》。面對國際及香港居民對香港未來能否持續實施「一國兩制，港人治港」的悲觀態度和惡言抗議，北京政府有充分的理由和決心，必須用這樣的手段和方法來整治香港的社會和政治序 。

2019年6月9日「守護香港反送中大遊行」，是在反對「逃犯條例修訂草案」的所謂反送中社會運動，掀起了香港社會秩序的大動亂。7月1日示威群眾攻入立法會，是整個反送中的高潮。示威群眾的領導者公開表示，和平示威沒用，於是遍地開花、到處動亂，形成了在店家、地鐵、社區、機場等場所，投擲汽油彈、放火、襲擊無辜市民。警方則用各種防暴武器驅散逮捕示威民眾、維持社會秩序。香港社會處於嚴重的對立和撕裂，民生經濟受到重創。西方國家則要求中國政府要以人道方式處理香港問題。

反送中運動，隨著去年新冠肺炎疫情的管制，曲終人未散，香港警方則忙著抓人。去年6月30日，全國人大常委會通過《香港國安法》並納入《香港基本法》附件3，立即生效實施。北京政府開始以主權介入港人治港的「一國兩制」。

香港這次反送中的動亂，北京政府肯定感受到以美國川普政府為首的西方國家投入了大量的人力物力財力，將這次暴亂掀得更大，試圖造成北京政府的困局和壓力。民進黨當局更利用此次香港反送中動亂，藉由掌握的媒體，網軍以及立法優勢，大力推動反中，在抗中推波助瀾下贏得大選的勝利。

北京政府理解，再不用更強勢的手段來穩定香港社會秩序，剷除美國以及西方在香港的勢力，以後必定無法讓香港長治久安。因此在祭出「香港國安法」以後，更釜底抽薪，大幅修正香港的選舉辦法，正式定下「一國兩制香港方案」的遊戲規則。從北京政府立場來看，穩定重於一切，該做的必然會採取斷然的措施。一個穩定的香港，必然比國際化的香港來得更重要。

總而言之，香港的一國兩制，經由北京政府的調整，已成為了「一國兩制香港方案」，同時更明白向世界宣示：香港不是番外之地，香港的主權是屬於中國的。香港和北京政府經過反送中動亂的考驗和磨合，對香港700萬居民的民生樂利和未來發展應該是正面的。「一國兩制香港方案」的蛻變，正如中共力倡的「實踐是檢驗真理的唯一標準」下的必然結果和產物。 （作者為中華戰略學會研究員）