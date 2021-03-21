屏東市擁有37年歷史的楊家涼麵，因為獨特麵皮搭配特殊醬料，讓饕客甘願起個大早排隊搶購，為傳承父親的好味道，原本一直有個空姐夢的楊家美，決定放棄夢想，接手家中事業，延續這道眷村好料理。

身高168公分的楊家美擁有好身材和水汪汪大眼，畢業於開南大學空運管理系研究所的她，總希望畢業後就能進入航空公司服務，未料畢業那一年，因店裡幫忙的阿姨相繼離職，以救火隊心情返鄉協助，一做就無法離手。

Q彈麵條加上獨家醬汁，這一味讓不少饕客甘願起著大早排隊品嘗。（林和生攝）

在涼麵店幫忙的日子，不少青年慕名而來，除了送上飲料示好，還會趁楊父不注意遞上紙條、交換電話，再不然就是打電話指定外送，她笑說，連長輩顧客都要幫她作媒，只好承認有交往10年的男友，也就是現在的老公。

她從小就對家中涼麵有很高評價，父親楊玉峰指出，除了醬料是在地四川味，用麵粉打成糊、透過水洗出來再去蒸，做出來的麵皮帶有嚼勁，是顧客指定品項，常常上午7點不到便販售一空，還有北部客人慕名而來，就是為了品嘗這眷村好味道。

但也因為手續繁複，讓年紀逐漸老邁的父親萌生退休念頭，不捨傳承數十年的好滋味可能消失，加上考慮兄弟各有事業，楊家美決定接手店鋪。她說，父母辛苦一輩子也該休息，她會與老公堅守崗位，繼續服務顧客。